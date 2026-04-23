性感網美力挺「川普」狂吸金　真面目被揭穿反譏：川粉超蠢

▲印度男子製作AI美女護理師挺川普。（圖／翻攝X）

記者葉國吏／綜合報導

網路上一位美女護理師蜜莉（Emily Hart），是一位力挺川普的鐵粉，還因此得到許多粉絲「斗內」贊助。沒想到她的真實身分，可能讓許多男粉絲跌破眼鏡，結果也因此被封殺。

根據美國《New York Post》紐約郵報報導，一位正在接受骨科醫師培訓的印度男子山姆，因渴望畢業後移民美國，向Google Gemini AI諮詢獲利捷徑。他決定鎖定擁有高可支配收入的保守派老年男性，透過虛擬人物進行精準收割。

假身分鎖定美國總統支持者

山姆刻意將艾蜜莉的長相仿照美國影星珍妮佛勞倫斯，並設定其立場支持「美國總統」川普，頻繁發布反墮胎與反移民等言論。這種充滿爭議卻具備高黏著度的形象，迅速在社群媒體上累積龐大人氣與驚人流量。

他在累積粉絲後，開始販售以「MAGA」為主題的服飾，甚至在成人平台發布由AI生成的鹹濕內容。山姆透露，每天僅需花費不到1小時操作，每月就能進帳數千美元，這在印度當地甚至超越了許多專業人士的薪資。

嘲諷民主黨理性而共和黨好騙

山姆進一步揭露，他曾嘗試創造另一名政治立場偏向民主黨的網美，但發現該受眾能輕易識破AI產物，互動率極低。他直言不諱地嘲諷共和黨支持者，認為這群人極其愚蠢才會受騙上當，讓他賺錢變得易如反掌。

隨著詐騙行徑曝光，社交平台「Instagram」母公司「Meta」已正式以違反社群準則與詐騙為由，全面封鎖該虛擬帳號。