美伊第二輪談判仍未卜　川普稱伊朗同意撤銷處決8名女性

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普22日表示，在他呼籲伊朗釋放8名因參與反政府抗議而被捕的女性後，伊朗已終止原定的處決計畫，並形容此舉有助於改善雙方關係與推進和平談判。不過，伊朗方面否認曾有相關處決安排。

川普稱伊朗取消處決計畫

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，「我非常感謝伊朗和其領導層，尊重我作為美國總統提出的請求，終止了原定的處決計畫」。他先前也曾表示，釋放這些女性將有助於伊朗在談判中取得更有利地位。

然而，伊朗官方對此說法予以否認。儘管如此，人權團體指出，至少有一名在今年1月抗議活動中被捕的女性已被判處死刑，另有至少一人面臨可能遭判死刑的指控。川普此前轉貼一名活動人士的貼文，稱有8名女性面臨絞刑風險，雖未公開姓名，但附上相關照片，引發關注。

美伊會談前景仍不明

在外交層面，由巴基斯坦居中斡旋的美伊會談前景仍不明朗。雙方先前已在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行首輪會談，但未能取得具體成果。主要分歧仍集中於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制權，以及伊朗核計畫等核心議題。

此外，人權團體長期指控伊朗政府利用死刑作為壓制手段，在社會中製造恐懼，並在與美國及以色列對抗的背景下，加強對政治犯的處決力度。整體而言，相關人權議題與地緣政治衝突交織，使美伊關係持續緊繃。