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女員工檢修「飛行氣球」被座椅夾死　調查驚見設備未啟動

▲▼東京巨蛋城員工維修設施遭夾　命危搶救中。（圖／東京巨蛋城）

▲東京巨蛋城女員工驚傳被夾死。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

日本東京知名「東京巨蛋城」遊樂園21日發生工安死亡案，一名24歲女員工在例行檢修時，遭設備夾困，不慎從2樓高墜落，歷經長時間搶救仍不治。警方調查發現，事故發生當下，啟動設施的控制面板疑似未被操作，事故原因仍待釐清。

未操作卻下墜　1.7噸設備奪命

日本放送協會（NHK）報導，死者為營運公司員工上村妃奈，事發於中午前，她在檢修名為「飛行氣球」的設施時，站在梯子上保養作業，未料上方座椅組件突然墜落，將她夾在支柱與座椅之間。

警方指出，該設施座椅會環繞支柱旋轉並上下移動，最高可達10公尺。事故發生時，重達約1.7公噸的座椅組件原本停在上方，卻在未啟動情況下突然下滑，造成致命傷害。

現場多人在場　安全流程受檢視

調查顯示，當時現場除死者外，另有5名同事分別在梯子旁協助或待在操作室附近，但兩處控制面板均未有人操作。警視廳已於22日動員人力進行現場勘驗，重點釐清設備是否異常，以及作業流程與安全管理是否存在疏失。

營運公司表示，該設施由義大利製造，於前年引進，過去未曾發生重大故障或事故。當天因每月例行檢查暫停營運，檢修內容包含支柱、座椅結構與安全裝置等項目。

過往曾有事故　園區全面停運調查

值得注意的是，東京巨蛋城過去曾發生多起安全事件，包括遊客因安全裝置未固定墜落身亡、設施零件掉落造成民眾受傷等案例。營運方目前已全面暫停園區所有設施，將全力配合調查，並檢討相關安全機制。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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