FBI擴大調查！美國3年內至少11名科學家離奇死亡、失蹤

▲FBI擴大調查科學家離奇死亡案。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）近期擴大調查多起涉及核能、太空科技領域甚至與不明飛行物體（UFO）人員的失蹤與死亡案件，涵蓋近3年內至少11名曾任職於敏感實驗室的科學家或相關人員。儘管外界質疑是否存在系統性風險，但多名官員強調，目前尚未發現案件之間有明確關聯。

跨部會聯手調查 FBI統籌整體進度

FBI表示，已與能源部、國防部及地方執法單位合作，調查各案進展。美國媒體報導，知情人士指出，這些案件最初由能源部內部關注，近期才由FBI主導整體調查，以釐清是否涉及更高層級的安全問題。美國總統川普日前也公開表示，政府已就此召開會議，形容情況「相當嚴肅」。

陰謀論四起 專家指多屬個別事件

隨著消息曝光，網路上出現各種揣測，甚至指向外國勢力或機密計畫相關陰謀。不過，多數調查人員與安全專家認為，現有證據顯示案件彼此獨立，未見諜報活動跡象。

相關案例橫跨不同州與時間，這些人包括太空領域、航空航天、核能、大學研究人員等，有人在登山途中失聯、有人遭遇凶殺，也有因個人因素死亡。

個案背景各異 敏感性遭外界高估

其中備受關注的案件之一，是68歲退役空軍少將麥卡斯蘭（William Neil McCasland）於新墨西哥州失蹤，由於其過去曾任研究機構主管，引發外界聯想。但其家屬已駁斥相關陰謀論，強調其早已離開敏感職務多年。

專家指出，相關實驗室員工人數龐大，多數從事行政或支援工作，未必接觸機密資訊，外界往往高估其職務敏感性。

FBI持續釐清真相

FBI表示，將持續協助各地調查單位釐清個別案件，並在確認事實前不排除任何可能性，但同時呼籲外界避免過度解讀或散播未經證實的訊息，以免造成不必要恐慌。