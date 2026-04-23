　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

FBI擴大調查！美國3年內至少11名科學家離奇死亡、失蹤

▲▼美國聯邦調查局（FBI）。（圖／達志影像／美聯社）

▲FBI擴大調查科學家離奇死亡案。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）近期擴大調查多起涉及核能、太空科技領域甚至與不明飛行物體（UFO）人員的失蹤與死亡案件，涵蓋近3年內至少11名曾任職於敏感實驗室的科學家或相關人員。儘管外界質疑是否存在系統性風險，但多名官員強調，目前尚未發現案件之間有明確關聯。

跨部會聯手調查　FBI統籌整體進度

FBI表示，已與能源部、國防部及地方執法單位合作，調查各案進展。美國媒體報導，知情人士指出，這些案件最初由能源部內部關注，近期才由FBI主導整體調查，以釐清是否涉及更高層級的安全問題。美國總統川普日前也公開表示，政府已就此召開會議，形容情況「相當嚴肅」。

陰謀論四起　專家指多屬個別事件

隨著消息曝光，網路上出現各種揣測，甚至指向外國勢力或機密計畫相關陰謀。不過，多數調查人員與安全專家認為，現有證據顯示案件彼此獨立，未見諜報活動跡象。

相關案例橫跨不同州與時間，這些人包括太空領域、航空航天、核能、大學研究人員等，有人在登山途中失聯、有人遭遇凶殺，也有因個人因素死亡。

個案背景各異　敏感性遭外界高估

其中備受關注的案件之一，是68歲退役空軍少將麥卡斯蘭（William Neil McCasland）於新墨西哥州失蹤，由於其過去曾任研究機構主管，引發外界聯想。但其家屬已駁斥相關陰謀論，強調其早已離開敏感職務多年。

專家指出，相關實驗室員工人數龐大，多數從事行政或支援工作，未必接觸機密資訊，外界往往高估其職務敏感性。

FBI持續釐清真相

FBI表示，將持續協助各地調查單位釐清個別案件，並在確認事實前不排除任何可能性，但同時呼籲外界避免過度解讀或散播未經證實的訊息，以免造成不必要恐慌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
古埃及人用荷馬史詩當內臟！　木乃伊腹中首見希臘文學

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

FBI擴大調查！美國3年內至少11名科學家離奇死亡、失蹤

車還在發動人卻失蹤！　日本山溝驚見女屍「疑遭熊襲」

女員工檢修「飛行氣球」被座椅夾死　調查驚見設備未啟動

川普認「最快3天內」有好消息　周五有望與伊朗重啟談判

荷莫茲海峽爆攻擊　3船遭開火「1艦橋中彈」

美軍闢謠沒從南韓搬走薩德！駐韓美軍司令曝：我們只缺乏彈藥

最浪漫陪葬？古埃及人用荷馬史詩當內臟　木乃伊腹中首見希臘文學

4天內第3人！伊朗又處決「以色列間諜」　他10年牢飯變死刑

突爆警匪槍戰！巴西200觀光客受困山頂　畫面曝光

美國封鎖破功？伊朗油輪靠這一招「突圍」　900萬桶原油照樣外流

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

密集恐懼慎入！他狂抓癢冒顆粒　小腿生出「蟾蜍皮」伴10年

鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

FBI擴大調查！美國3年內至少11名科學家離奇死亡、失蹤

車還在發動人卻失蹤！　日本山溝驚見女屍「疑遭熊襲」

女員工檢修「飛行氣球」被座椅夾死　調查驚見設備未啟動

川普認「最快3天內」有好消息　周五有望與伊朗重啟談判

荷莫茲海峽爆攻擊　3船遭開火「1艦橋中彈」

美軍闢謠沒從南韓搬走薩德！駐韓美軍司令曝：我們只缺乏彈藥

最浪漫陪葬？古埃及人用荷馬史詩當內臟　木乃伊腹中首見希臘文學

4天內第3人！伊朗又處決「以色列間諜」　他10年牢飯變死刑

突爆警匪槍戰！巴西200觀光客受困山頂　畫面曝光

美國封鎖破功？伊朗油輪靠這一招「突圍」　900萬桶原油照樣外流

台南青年路民宅火警奪命　檢警鎖定死者為46歲女子

FBI擴大調查！美國3年內至少11名科學家離奇死亡、失蹤

車還在發動人卻失蹤！　日本山溝驚見女屍「疑遭熊襲」

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

牙線棒一周才換！細菌入侵「吃掉心臟瓣膜」　醫警告致命風險

愛到最後只剩委屈？感情裡最讓人心累的「3個習慣」

女員工檢修「飛行氣球」被座椅夾死　調查驚見設備未啟動

雅詩蘭黛推棕心好友日　海洋拉娜乳霜分享日同步回歸

指月亮被割耳？女童「耳垂裂開滲血」嚇壞　醫揭真相：皮膚在說話

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

孫儷配音「動作哭戲都還原」　結束先看：妝花了沒有？

國際熱門新聞

最浪漫陪葬？　木乃伊腹中首見希臘文學

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

川普：和談最快周五可能有好消息

女員工檢修飛行氣球被夾死　設備未啟動

涮乃葉點餐送來隱形肉片！總公司道歉了

美國封鎖破功？伊朗油輪突圍外流900萬桶油

準飛官「空中畫出大GG」！

車還在發動！日本山溝女屍「疑遭熊襲」

荷莫茲海峽爆攻擊　3貨櫃輪遭開火

FBI調查！美科學家離奇死亡、失蹤

4天內第3人　伊朗又處決以色列間諜

英通過法案　2009年後出生者終身不得買菸

伊朗戰爭釀油污外洩　太空都看得到

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

更多熱門

相關新聞

總統出訪非洲受阻！飛行路線早已不再只是航線　而是政治現實延伸

總統出訪非洲受阻！飛行路線早已不再只是航線　而是政治現實延伸

賴清德總統原訂於本週出訪非洲唯一邦交國史瓦帝尼，出席國王登基40週年慶典，但行程在最後一刻被迫取消。關鍵原因在於原本規劃飛越的塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar），接連撤銷飛越領空許可，使整體航線無法成立。台灣方面指出，這背後涉及中國施加的巨大壓力，包括經濟手段與外交影響力；相關國家則多以「一個中國政策」或主權決策為由，否認外界干預或未正面回應。

美國封鎖破功？伊朗油輪突圍外流900萬桶油

美國封鎖破功？伊朗油輪突圍外流900萬桶油

馬拉松跑者終點前振臂慶祝　下秒冠軍飛了

馬拉松跑者終點前振臂慶祝　下秒冠軍飛了

美軍也怕？伊朗「蚊子艦隊」出沒荷莫茲海峽

美軍也怕？伊朗「蚊子艦隊」出沒荷莫茲海峽

賴清德出訪受阻　2友邦、美參眾議員齊發聲譴責中國、力挺台灣

賴清德出訪受阻　2友邦、美參眾議員齊發聲譴責中國、力挺台灣

關鍵字：

科學家FBI美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

忘了生日就抓狂！法官判准年薪2千萬竹科男休妻

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」復合朱軒洋

快訊／朱軒洋認愛吳卓源！發聲：會更珍惜這份感情

最浪漫陪葬？　木乃伊腹中首見希臘文學

「3類養生飲品」天天喝10年後出事！身體變癌細胞溫床

香蕉老婆懷孕「腋下飄狐臭」　下秒哽咽哭了

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面