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OPPO Find X9 Ultra完整盒裝開箱！大地苔原手感意外讚

記者蘇晟彥／成都報導

OPPO Find X9 Ultra在中國正式發表，今年以「雙2億鏡頭」，下豪語打敗所有同業Ultra旗艦機來勢洶洶，而《ETtoday新聞雲》本次也前往四川成都參加發表會，搶先開箱OPPO Find X9 Ultra、攝影師套組以及實機試拍，本次就來快速看一下內容物有什麼吧！

▼Find旗艦系列維持一貫黑色盒裝，打開來是這次核心設計目標「成為下一台口袋相機」標語。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO,開箱,Find X9 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Find X9 Ultra，延續與哈蘇Hasselblad的深度合作，推出全球首款5000萬畫素10倍光學長焦鏡頭、雙2億畫素鏡頭，在發表會上也確定將有國際版、台灣也會有上市計劃，這次前往成都取得的實機為「大地苔原」色，另外一款則是「絨砂峽谷」（就是大家俗稱的愛馬仕橘）。

盒裝物一如以往簡單，僅有手機、OPPO微笑笑臉退卡針、充電線、充電插座以及橡膠保護殼，但本次拿到的大地苔原色是以環保素皮工藝製成，也是近幾年很流行的拼裝皮革外觀，所以在外觀上就沒有那麼需要手機殼，就當作備用使用即可，而這次大地苔原握起來的皮革質感，有一種非常沈穩、低調的感覺，拿起來也不重，意外的順手。

▼打開第一層就是手機本體。

▲▼ OPPO,開箱,Find X9 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼盒裝物非常簡單，僅有手機、退卡針、充電插座、充電線、保護殼及使用手冊。

▲▼ OPPO,開箱,Find X9 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼大地苔原的顏色其實有點接近鐵灰，再搭配拼接的跳色其實質感非常好。

▲▼ OPPO,Find X9 Ultra,FINDX9Ultra,X9U 。（圖／記者蘇晟彥攝）

會在國際版販售的攝影師套組跟中國版的對比，少了哈蘇收納袋、哈蘇背帶（但可能這是很多哈蘇粉特別想要的）稍嫌可惜，其餘的內容物包含哈蘇專業增距鏡Ultra（300mm）、遮光罩、增距鏡專用手機殼、67mm專業濾鏡轉接環、增距鏡穩定支架等，組合成完整體就像下方圖示，必須再次強調，這次的增距鏡尺寸成為有史以來最大，根據官方解釋是想要讓用戶可以體驗到極致畫質，因此放置非常多鏡片，才會讓尺寸來到現在這個樣子。

而這次的轉接殼必須老實說，也有一點點微難裝卸，前幾次使用時可能要稍微用力一點才能裝上，這部分在使用時也必須要稍微留意一下。

▲▼ OPPO,開箱,Find X9 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO,開箱,Find X9 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼完整體的增距鏡可以裝上支架，支架底部可以額外再裝腳架，提供更穩定的拍攝。

▲▼ OPPO,Find X9 Ultra,FINDX9Ultra,X9U 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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