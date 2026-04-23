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當短影音都在搶三秒　左承讓把影像拍成電影！打破平台壁壘吸50萬粉

▲▼ 。（圖／左承讓提供）

▲當短影音都在搶三秒，左承讓把影像拍成電影！打破平台壁壘吸50萬粉 。（圖／左承讓提供）

記者王威智／採訪報導

在短影音被演算法切割成秒的時代，多數創作者都在思考同一件事，如何在三秒內抓住觀眾。節奏更快、情緒更滿、資訊更密，觀看逐漸成為一種被設計好的反射動作。

但在這樣的流速之中，一位來自台灣、現居紐約的影像創作者左承讓（Chengrang Cho），選擇了完全不同的路。

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他三年前以手機拍攝紐約街頭起家，從零開始，在Instagram、小紅書等平台累積近50萬粉絲，並陸續與DJI、Leica、Insta360等國際影像品牌合作，甚至受邀前往德國參與全球新品發表。在短影音高度同質化的環境裡，他沒有追逐節奏，而是重新定義節奏。

他的作品沒有誇張情節、不追熱門話題，畫面甚至刻意放慢，卻讓人願意停下來，多看幾秒，甚至完整看完。那些影像像是被壓縮的電影片段，紐約的光影與人流被收進幾十秒之內，留下某種難以言說的情緒。

左承讓說：「我不把短影音當成快消內容，而是當成被壓縮的電影。」這句話，不只是他的創作方法，更像是一種對當代影像環境的回應。當多數內容追求被看見，他更在意的是，如何被看完。

不是抓住觀眾　而是讓人捨不得滑走
「很多人都在想前三秒怎麼吸引人，但我更在意的是，每一秒能不能讓人留下來。」左承讓將創作的重心放在節奏設計。他透過快門速度與鏡頭焦段，在同一畫面中建立動與靜的對比，讓觀者的注意力自然流動，而不是被強行抓住。

當觀看從滑過變成停留，短影音的時間也被重新拉長。如果說多數短影音處理的是資訊，那他的作品更接近在處理感覺。

他拍的不是城市　而是你對城市的想像
「我拍的不是一個地方，而是觀眾對那個地方的想像。」在他的鏡頭裡，紐約少了喧囂，多了一層秩序與距離。對稱構圖、電影畫幅與刻意留白，使畫面帶有一種抽離現實的質感。

他對畫面的判斷標準很直接。「漂亮只是表面，但有感覺，是你會記住它。」這樣的影像語言，不依賴對話與文字，而是透過節奏與情緒傳遞，使作品具備跨文化的理解能力，也讓他在不同平台與市場之間建立穩定受眾。

▲▼ 。（圖／左承讓提供）

▲▼ 台灣影像創作者左承讓，從手機拍攝紐約街頭起家，逐步累積跨平台影響力並進入國際影像合作舞台 。（圖／左承讓提供）

▲▼ 。（圖／左承讓提供）

一人製片的極限　是每個決定都不能出錯
在多數影像製作仰賴團隊分工的情況下，左承讓長期以一人完成從腳本、導演到後期剪輯的全流程。「真正的挑戰不是技術，而是每一個決定都要自己負責。」

這樣的創作模式，讓他能維持高度一致的風格與辨識度。即使在較大型的商業專案中，他帶領小型團隊，仍堅持掌握最終視覺方向。

對品牌而言，他不只是執行者，而是能從零開始定義影像樣貌的創作者。以與DJI的合作為例，他並未直接切入產品展示，而是先建立情緒與場景，再讓產品自然融入影像之中。對他來說，影像的任務不是解釋，而是讓觀眾先產生感受。

▲▼ 。（圖／左承讓提供）

▲▼ 台灣影像創作者左承讓與Insta360等國際品牌合作，並受邀前往德國參與全球新品發表，影像實力獲國際市場肯定 。（圖／左承讓提供）

▲▼ 。（圖／左承讓提供）

在流量之外　他選擇保留風格
「有些東西，我知道做了會有流量，但我還是選擇不做。」在數據導向的內容環境中，這樣的選擇並不容易。但左承讓認為，創作者真正需要建立的，是一套長期可被辨識的影像語言。

「如果你的內容可以被替代，那流量再高都沒有意義。」這份堅持，也來自他最初的選擇。三年前，他在口袋只剩五千元的情況下決定前往紐約，甚至與家人爆發衝突。「那個決定看起來像衝動，但其實非常清醒。」對他而言，那不是一場冒險，而是一個方向的確認。

在加速的世界裡　重新定義觀看的速度
從手機拍攝城市影像，到進入國際品牌合作體系，左承讓的創作軌跡，不只是個人成長，更像是一場持續進行的影像實驗。

他沒有對抗演算法，而是在其中保留自己的節奏。當多數內容追求更快被消費，他的作品讓觀看慢下來，也讓人重新意識到時間本身。或許，他真正做的，不只是把短影音拍成電影，而是在這個一切加速的時代，讓人重新學會如何觀看。

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