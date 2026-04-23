　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

和暗戀對象穩聊！她見「1舉動」心碎：漂亮的女生才有桃花

▲▼正妹,大餐,相親,閨蜜,低胸,穿搭,背心,約會,女友。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO感嘆，只有漂亮的女生才有桃花。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文吐露心聲，表示自己長相普通、不會化妝，過去主動向有好感的男生搭話，對方雖有回應，卻從不主動。直到最近發現該名男生對另一位漂亮女生異常主動，讓她瞬間心碎，感嘆「果然漂亮的女生才會有桃花」。貼文曝光後，引起網友討論。

暗戀男遇漂亮女生變主動

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「果然漂亮的女生才會有桃花」為標題發文。原PO表示，她自認長相普通，也沒有化妝的習慣。去年她曾鼓起勇氣主動找有好感的男生聊天，當時對方雖然回應不少，卻從不主動開話題，讓她一度以為對方個性就是如此被動。

直到最近，原PO發現男生竟然會一直主動找另一位很會打扮的漂亮女生說話，這時她才恍然大悟，原來對方不是被動，只是對喜歡的人才會展現主動的一面。她接著說，如果漂亮和聰明可以選擇的話，她肯定會選擇前者，這樣喜歡的對象才比較有可能喜歡自己。

▲▼女友,約會,感情,老婆,小三,劈腿,出軌,餵食,曖昧,相親,交往。（圖／記者周亭瑋攝）

陷容貌焦慮疑長輩客套

原PO也提到，雖然過去常被長輩或其他單位的主管稱讚長得清秀、漂亮，甚至被勸不要總戴口罩，但她認為自己或許沒有長在年輕人的審美點上，她真的有漂亮嗎？同時懷疑長輩們的讚美是否都只是隨口說說的客套話。

貼文曝光後，不少網友都表示，「我覺得你缺乏的是自信不是漂亮，自信的女生會有自己的魅力。你要相信你已經足夠漂亮和聰明了，你可以全都要，然後也遇見值得的人」、「只有在我成為真正想成為的樣子時，我才能判斷，那個他所愛的是不是最真實的我」、「把注意力放回自己，喜歡怎麼打扮自己就打扮，自然而然會有人想靠近你，而且並不是因為你的外貌皮相，而是你這個人的行為舉止和個性」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股暴衝！　台積電刷新天價　
姊弟久違相約見面　團聚成悲痛認屍
北市36歲女警產後「來不及抱愛女」不治　千金腦損住NICU
現役最大！　R級女優親揭「隆乳秘密」真相反轉
快訊／土城停車場竄火全面燃燒！　延燒6車
名導砸賓士認賠11萬！　「台灣人都得忍這種鳥氣」揭調解內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

和暗戀對象穩聊！她見「1舉動」心碎：漂亮的女生才有桃花

日本人來台4年超衝擊！　逛賣場驚見「大腸束」直呼回不去了

中國「高德地圖」疑收集數據擬禁　謝寒冰開酸

韓國旅遊刷錯電子支付少20％回饋　部落客教學1口訣

今明鋒面、華南雲雨帶接力　降雨4大重點一次看

4生肖月底前貴人上門！　人脈轉運關鍵曝光

今鋒面挾雷雨逼近！全台防強降雨　下周又有一波接力

今變天全台有雨　午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣

媽喊「蔡英文名」兒秒不哭　釣出本尊神回：該睡了太晚了

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

密集恐懼慎入！他狂抓癢冒顆粒　小腿生出「蟾蜍皮」伴10年

和暗戀對象穩聊！她見「1舉動」心碎：漂亮的女生才有桃花

日本人來台4年超衝擊！　逛賣場驚見「大腸束」直呼回不去了

中國「高德地圖」疑收集數據擬禁　謝寒冰開酸

韓國旅遊刷錯電子支付少20％回饋　部落客教學1口訣

今明鋒面、華南雲雨帶接力　降雨4大重點一次看

4生肖月底前貴人上門！　人脈轉運關鍵曝光

今鋒面挾雷雨逼近！全台防強降雨　下周又有一波接力

今變天全台有雨　午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣

媽喊「蔡英文名」兒秒不哭　釣出本尊神回：該睡了太晚了

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

台積電、台股同破紀錄！指數大漲920點至38798　神山飆75元至2125

有些情侶為什麼能愛情長跑很多年？5個關鍵特質造就穩定舒適關係

比人類快六倍！Google內部數據曝光　已有75%程式碼出自AI

台聯還在拚！黨主席確定連任　提名2戰將投入2026選戰

川普「變相讓步」無限期停火　伊朗正在主導談判節奏

曾排隊1個月吃不到　「日料名店」高雄店突熄燈饕客撲空

和暗戀對象穩聊！她見「1舉動」心碎：漂亮的女生才有桃花

戰地轉型體驗場　金門「海陸小兵」後續場次還有名額

颱風天仍要約會！　妻目睹「夫摸臀小三」心碎反擊

電視台徵大胸妹拍「摸乳巷」無酬勞！　全網砲轟…製作人急刪文

袁詠儀過50歲不再亂買！　張智霖一旁聽了好驚喜

生活熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

今變天全台有雨　午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣

骰子不念「ㄕㄞˇ」 國小課本注音曝！家長傻眼

「小品雅廚」信義店曝光了！地點就在這

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

獨／密集恐懼慎入！小腿變「蟾蜍皮」伴10年

媽喊「蔡英文」兒秒不哭　本尊神回

更多熱門

相關新聞

做2年離職！她面試遭「1句話」洗臉

做2年離職！她面試遭「1句話」洗臉

近日有女網友發文抱怨，自己第一份工作做了兩年後決定轉換跑道，沒想到在面試第二份工作時，卻頻頻遭「洗臉」，質疑她為何不撐滿三年，甚至被貼上「年輕人不穩定」的標籤，年資沒滿三年真的那麼不被看好嗎？貼文曝光後，引起討論。

定期定額0050！他見價格翻倍「1原因」想停扣

定期定額0050！他見價格翻倍「1原因」想停扣

一個人跟團「不受歡迎？」　網曝1情況最麻煩

一個人跟團「不受歡迎？」　網曝1情況最麻煩

買好市多新品「試吃完退貨」女友嫌丟臉

買好市多新品「試吃完退貨」女友嫌丟臉

關鍵字：

外貌Dcard

讀者迴響

熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

忘了生日就抓狂！法官判准年薪2千萬竹科男休妻

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

詹姆士爆泰國牽手蔡燦得！

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

雪糕、泡麵「買1送1」　超商連續5天優惠一次看

台股6檔飆股列「抓去關」新名單　明起處置到5／7

台積電ADR大漲5.29％！　中東延長停火美股收紅340點

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面