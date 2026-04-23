和暗戀對象穩聊！她見「1舉動」心碎：漂亮的女生才有桃花

▲原PO感嘆，只有漂亮的女生才有桃花。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文吐露心聲，表示自己長相普通、不會化妝，過去主動向有好感的男生搭話，對方雖有回應，卻從不主動。直到最近發現該名男生對另一位漂亮女生異常主動，讓她瞬間心碎，感嘆「果然漂亮的女生才會有桃花」。貼文曝光後，引起網友討論。

暗戀男遇漂亮女生變主動

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這名女網友在Dcard上，以「果然漂亮的女生才會有桃花」為標題發文。原PO表示，她自認長相普通，也沒有化妝的習慣。去年她曾鼓起勇氣主動找有好感的男生聊天，當時對方雖然回應不少，卻從不主動開話題，讓她一度以為對方個性就是如此被動。

直到最近，原PO發現男生竟然會一直主動找另一位很會打扮的漂亮女生說話，這時她才恍然大悟，原來對方不是被動，只是對喜歡的人才會展現主動的一面。她接著說，如果漂亮和聰明可以選擇的話，她肯定會選擇前者，這樣喜歡的對象才比較有可能喜歡自己。

陷容貌焦慮疑長輩客套

原PO也提到，雖然過去常被長輩或其他單位的主管稱讚長得清秀、漂亮，甚至被勸不要總戴口罩，但她認為自己或許沒有長在年輕人的審美點上，她真的有漂亮嗎？同時懷疑長輩們的讚美是否都只是隨口說說的客套話。

貼文曝光後，不少網友都表示，「我覺得你缺乏的是自信不是漂亮，自信的女生會有自己的魅力。你要相信你已經足夠漂亮和聰明了，你可以全都要，然後也遇見值得的人」、「只有在我成為真正想成為的樣子時，我才能判斷，那個他所愛的是不是最真實的我」、「把注意力放回自己，喜歡怎麼打扮自己就打扮，自然而然會有人想靠近你，而且並不是因為你的外貌皮相，而是你這個人的行為舉止和個性」。