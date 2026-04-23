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日本客製珠寶品牌K.UNO進軍台中！日籍設計師「現場手繪」一日店長中川秀美專屬項鍊

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕，中川秀美擔任一日店長。（圖／攝影師家駒拍攝提供）

▲K.UNO漢神洲際新店開幕，邀請中川秀美擔任一日店長。（圖／攝影師王家駒拍攝提供，以下皆同）

記者黃凱翊／台中報導

日本客製珠寶品牌K.UNO日前正式進駐台中漢神洲際，為中台灣注入一股細膩且充滿故事性的珠寶風格。4/19更特別邀請人氣嘉賓中川秀美擔任一日店長，不僅成功吸引粉絲朝聖，也讓「珠寶融入日常穿搭」的品牌理念更具體呈現。不同於傳統僅在婚禮等重要場合佩戴珠寶，K.UNO強調從生日、情人節到母親節，珠寶都能成為承載情感的日常象徵，讓每一件飾品都擁有獨家意義。

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕，中川秀美擔任一日店長。（圖／攝影師家駒拍攝提供）

▲中川秀美挺孕肚現身，臉上洋溢著幸福笑容。

一日店長中川秀美挺肚現身　分享客製珠寶的情感溫度

活動當天，中川秀美挺著7個月的孕肚現身與粉絲近距離互動，並分享自己過往的客製珠寶經驗。她提到，珠寶之所以迷人，不只是外在光芒，更是背後蘊含的故事與情感連結。中川秀美也在現場秀出自己手上疊戴的「永恆戒」系列，使用單鑽戒指再疊戴上同系列的排鑽戒指，就能打造出日常低調卻又精緻的穿搭風格。

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕，中川秀美擔任一日店長。（圖／攝影師家駒拍攝提供）

▲中川秀美手上疊戴的「永恆戒」系列，使用單鑽戒指再疊戴上排鑽戒指，打造出日常低調卻又精緻的穿搭風格。

至於脖子上的項鍊飾品，中川秀美則是一樣選擇使用疊戴技巧，將單鑽搭配寶石系列項鍊，成為整體穿搭的另一抹亮點。

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕，主打「永恆戒」、「木目金」與「台灣限定」三系列。（圖／攝影師家駒拍攝提供）

▲左側手繪草圖，是K.UNO的設計師之前為中川秀美與老公設計的對戒，內側有兩人名字縮寫及大寶羊羊的符號。

專屬訂製服務成核心亮點　讓珠寶成為個人故事延伸

K.UNO最大的特色，在於「專屬訂製」服務。品牌強調，每一位顧客都能透過設計師的協助，將個人想法轉化為具體飾品，且入店先預約即可享有客製化設計服務，無需額外費用。設計師會依據顧客需求，將名字縮寫、紀念元素甚至家庭象徵、人生故事融入設計之中，使珠寶不再只是配件，而是人生記憶的延伸。

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕，主打「永恆戒」、「木目金」與「台灣限定」三系列。（圖／攝影師家駒拍攝提供）

▲中川秀美(右一)現場請野田設計師(左一)設計一款具有紀念意義的客製化項鍊。

此次活動中，目前正懷了二寶的中川秀美，在現場向日籍設計師野田先生表示，自己希望訂製一款適合日常配戴的項鍊，將「一家四口的英文名字縮寫」融入設計中，野田設計師現場立即進行發想，在圖紙上手繪出專屬於中川秀美獨一無二的項鍊設計。透過細緻且簡約的單鑽設計，將一家四口的英文縮寫CASH融入其中，讓看似簡約的款式蘊含深刻情感，展現K.UNO在設計與工藝上的高度靈活性。

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕，主打「永恆戒」、「木目金」與「台灣限定」三系列。（圖／攝影師家駒拍攝提供）

▲▼K.UNO的「專屬訂製」服務，讓每位客人都能擁有獨一無二別具紀念意義的珠寶。

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕，主打「永恆戒」、「木目金」與「台灣限定」三系列。（圖／攝影師家駒拍攝提供）

▲▼野田設計師透過細緻的碎鑽環繞設計，將中川秀美一家四口的英文縮寫CASH融入其中。

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕，中川秀美擔任一日店長。（圖／攝影師家駒拍攝提供）

三大人氣戒指系列推薦　從日常到收藏一次滿足

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕，主打「永恆戒」、「木目金」與「台灣限定」三系列。（圖／攝影師家駒拍攝提供）

▲K.UNO的「永恆戒系列」，以成排鑽石象徵愛情的延續，亦可訂製曲線型的款式設計，適合日常疊戴。

在眾多作品中，K.UNO特別推薦三大經典戒指系列，滿足不同風格需求。其中「永恆戒系列」，以成排鑽石象徵愛情的延續，亦可訂製曲線型的款式設計，適合日常疊戴。中川秀美也分享，自己偏好單顆鑽搭配永恆戒的疊戴方式，既不過於張揚，又能在日常中展現細膩光芒，同時擁有低調奢華感。

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕，主打「永恆戒」、「木目金」與「台灣限定」三系列。（圖／攝影師家駒拍攝提供）

▲▼K.UNO的「台灣限定系列」連日本都買不到，簡約的設計非常適合日常配戴，若選擇多層次疊戴更顯精緻。

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕，主打「永恆戒」、「木目金」與「台灣限定」三系列。（圖／攝影師家駒拍攝提供）

第二為台灣限定系列，僅於台灣門市販售，連日本都買不到，簡約的設計非常適合日常配戴，此系列承襲日本精湛工藝，即使長時間佩戴仍維持高度舒適度，兼具稀有性與舒適配戴體驗，成為不少人的日常穿搭首選，也能拿來私人收藏。

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕，主打「永恆戒」、「木目金」與「台灣限定」三系列。（圖／攝影師家駒拍攝提供）

▲▼K.UNO的「木目金系列」，源自日本400年傳統工藝，每一枚戒指紋路皆獨一無二。

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕，主打「永恆戒」、「木目金」與「台灣限定」三系列。（圖／攝影師家駒拍攝提供）

另外極具文化價值的「木目金系列」，源自日本400年傳統工藝。其特色在於金屬紋路並非刻印，而是在製作過程中透過層層堆疊手工拉製而成，每一枚紋路皆獨一無二，展現濃厚職人精神與收藏價值。

珠寶穿搭提案升級　打造日常氣場關鍵細節

除了戒指，K.UNO也強調珠寶在整體穿搭中的畫龍點睛效果。例如項鍊可透過單鑽與彩色寶石系列進行層次疊戴，搭配低領或白色服裝時，更能凸顯光澤與氣場。透過不同材質與設計的組合，不僅提升整體造型亮點，也讓珠寶成為風格的一部分，而非單一配件。

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕，中川秀美擔任一日店長。（圖／攝影師家駒拍攝提供）

▲透過不同層次疊戴，讓珠寶在日常搭配中有了更多變化。

漢神洲際店開幕慶優惠　限量浪漫花束與專屬折扣同步推出

為慶祝新櫃開幕，K.UNO同步推出多項優惠活動。活動期間全館商品享85折起優惠，並提供預約來店諮詢即可獲得限量乾燥花束的專屬禮遇。現場同步開放完整客製化流程體驗，從初步諮詢、設計師手繪草圖，到來回溝通細節，讓消費者親身感受專屬訂製的魅力。即日起至2026年5月31日止，凡到店出示活動文章並下訂婚嫁商品或客製化商品，還可額外享有2,000元折扣。

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕。（圖／K.UNO授權提供）

▲乾燥花束是此次活動中的預約來店禮，數量有限，送完為止。

此外，品牌也準備了限量乾燥花束作為預約諮詢禮，搭配溫馨浪漫的空間設計，營造出如同愛情儀式般的購物氛圍。在強調個人化與情感價值的當代消費趨勢下，K.UNO透過客製化服務與細膩工藝，成功將珠寶從「奢侈品」轉化為「日常情感載體」，也讓每一位顧客都能擁有專屬於自己的獨一無二故事。

▲▼K.UNO漢神洲際店店新開幕。（圖／K.UNO授權提供）

K.UNO台中漢神洲際開幕幕慶活動

【活動期間】商品全面85折起
【限量來店禮】預約來店諮詢，並符合活動資格享限量專屬來店禮(浪漫花束)
【新櫃加碼贈】2026.5.31前到店出示此篇文章，下訂婚嫁商品或客製化商品額外享 2,000元優惠折扣

活動詳情：https://to.k-uno.com.tw/PhryH

（提醒：實際活動內容與優惠條件，請以品牌官方公告為準。）

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