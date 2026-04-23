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主播的世界特別漂亮？沈春華吃的葉黃素很挑　指名白蘭氏原因曝光

葉黃素,白蘭氏,三得利,晶研葉黃素EX,葉黃素推薦,複方葉黃素,保健食品,3C族,長時間用眼,追劇族,滑手機,夜間開車,晶亮,沈春華（圖／品牌提供）

▲對於資深媒體人沈春華來說，「清楚」不只是工作上的要求，也是生活的一部分。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

現代人生活離不開3C，白天忙著工作、回訊息，還是下班後好不容易有自己的時間，想點開影集追個兩集，或是滑滑手機放鬆一下，一整天幾乎都在與螢幕為伍，若缺乏日常維持，隨著年齡與使用習慣累積，生活中的清晰感很容易逐漸被影響。尤其對專業主播而言，工作、生活的世界都很漂亮，為了保持晶亮，對於保養特別講究，資深媒體人沈春華就分享自己的挑選原則，會優先選擇具備日本研究基礎、五合一配方全方位保護，以及值得信賴的大品牌品質保證安心天天吃，因為真正適合的補充，是能每天持續融入生活的一部分。

在生活節奏緊湊的狀態下，沈春華認為葉黃素已成為不可或缺的日常補充，「無論是工作，或者是想要體驗更好的生活品質，特別是希望讓自己守護晶亮的話，就需要葉黃素。」而一向重視品質與專業背景的她，不僅在挑選保健品時格外謹慎，對於「好的葉黃素」也很挑剔，不能只是單一補給，還要能對應不同生活情境的完整配方，除了葉黃素本身，是否同時含有蝦紅素、花青素等成分，也是評估的重要依據。

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▲沈春華只選擇好的葉黃素。

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沈春華公開分享自己的挑選標準，最終因為「日本研發五合一配方」與「專業感」選擇「白蘭氏晶研全方位葉黃素」，除了深耕市場多年的白蘭氏，百年大廠長期累積的品牌信任，其配方經過日本研究、成分清楚，更有日本關西學院大學臨床實證，連續食用葉黃素、玉米黃素、黑醋栗複方，晶亮部位顯著有感，補充不再只是心理安慰，實際體驗後，她也分享：「夠專業、夠好，讓我能夠吃得安心，吃得有感。」

不想等到感覺累了才補救，越來越多人和沈春華一樣提早啟動保養，並且重新思考保健品的選擇方式，開始特別留意補充的完整性，更傾向選擇複方設計，在生活中不同狀態下都能有更全面的支持，例如3C族會在意是否含有蝦紅素；經常夜間活動的人則是注重補充維生素A，希望日常補給更貼近自身需求，也讓複方葉黃素逐漸成為關注焦點。

▲▼ 主播的世界特別漂亮？沈春華吃的葉黃素很挑　指名白蘭氏原因曝光 。（圖／業者）

▲從工作到娛樂，使用3C時間變長，不少人開始留意日常保養的重要性。

在這樣的選擇趨勢下，白蘭氏與三得利台日共同研發的「晶研全方位葉黃素EX」，精準配方補充能同時滿足需求，游離型葉黃素採用FloraGLO特規專利原料，分子小好吸收，搭配嚴選頂級非洲萬壽菊最高品質萃取的玉米黃素，提高雙重晶亮力，以及使用專業頂級原料大廠AstaReal、非動物性來源的珍稀蝦紅素，同時加入維生素A與「莓果之王」黑醋栗的豐富花青素，打造五合一完整複方，從白天到夜晚的使用情境一併納入考量，讓補充不再只是單一面向，而是全面守護晶亮。

從愛用者的分享中，就能看到實質帶來的改變，有長輩提到，原本擔心隨著年紀增長，晶亮度越來越差，直到接觸這類複方葉黃素後，「不僅晶亮有感，全方位保護力也讓我安心很多」；也有重度追劇迷說，每天保養後「連出去玩都覺得風景變漂亮很多」。對於需要長時間夜間行駛、重視暗處視覺的人來說，在持續補充後認為「守護健康，安全更有保障」。

除了使用者的回饋，專科醫師官珮慈也從醫學角度認證推薦，提出三大專業理由：首先是符合人體利用的黃金比例配方，能達到全方位守護；其次是有日本實證支持，確保晶亮有感；最後則是品牌長期堅持的安心品質，讓消費者在追求保養的過程中更值得信賴。

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保養不需要複雜，每天兩顆就好，目前在白蘭氏官網、momo、蝦皮等各大電商平台，或是前往康是美、屈臣氏等實體門市，都能輕鬆入手，新客還有10錠體驗包優惠價，即日起至5/28則有母親節專屬優惠，不管是希望全面保養晶亮、常常3C使用過度、或是夜間駕駛希望行動安心，以及邁向熟齡準備及早保養，非常適合從現在就開始，為自己預約更長效的晶亮生活。

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