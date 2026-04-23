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京站「女王媽咪！愛你愛到心坎禮」最高回饋17.5%　全館滿4千送2百、首四日再加碼5000送200

▲▼京站,母親節,媽咪,送禮,回饋,餐廳,優惠。（圖／業者提供）

▲京站時尚廣場即日起至5月12日推出「女王媽咪！愛你愛到心坎禮」系列活動，多家主題餐廳推出母親節限定優惠。

圖、文／京站提供

母親節將至，想好如何寵愛心中的女王了嗎？京站時尚廣場即日起至5/12（日）推出「女王媽咪！愛你愛到心坎禮」系列活動，多家主題餐廳推出母親節限定優惠，手速搶先訂位，用美味犒賞家中的女王！喜愛在家過節也有外帶套餐的選擇，再預訂期間限定蛋糕，讓母親節有滿滿儀式感。想不到禮物送什麼，京站為你精選多款好物，讓你送到心坎禮。

Q卡友於4/23（四）-4/26（日）首四日再加碼5000送200，限量300份，線下刷中華郵政/星展/台新Richart滿8000送400元，加上化妝品/內衣/香氛當日滿2000元送200元（累贈），最高可享8000送1400，總回饋率高達17.5%！另外，5/1（五）-5/10（日）限時10天，更推出壓軸好康優惠「Q點成金點數變現金」，全館單筆滿3000元扣Q點30點現抵300元，買禮物更優惠！

★1F L'OCCITANE，蠟菊亮采加倍組（光萃肌活露50ml+光萃肌活露補充包50ml），原價7340元，特價6250元。

▲▼京站,母親節,媽咪,送禮,回饋,餐廳,優惠。（圖／業者提供）

★2F SERENE HOUSE，就愛媽咪禮盒（單方精油薰衣草15ml+玫瑰鹽補充罐250g+香氛寶盒+FAY玫瑰鹽隨身擴香機），原價3280元，特價2280元。

▲▼京站,母親節,媽咪,送禮,回饋,餐廳,優惠。（圖／業者提供）

★B1 MIESTILO，渦息巴洛克珍珠垂墜耳環，原價2380元，特價2140元。

▲▼京站,母親節,媽咪,送禮,回饋,餐廳,優惠。（圖／業者提供）

★B1 abito，菱格透膚針織上衣，原價3980元，特價3190元。

▲▼京站,母親節,媽咪,送禮,回饋,餐廳,優惠。（圖／業者提供）

★3F 輝葉，4 IN ONE美腿新膝望，U型270度環繞立體氣囊包覆，按摩三段力道，舒緩緊繃肌肉，原價6980元，特價2970元。

▲▼京站,母親節,媽咪,送禮,回饋,餐廳,優惠。（圖／業者提供）

★B3 花旗蛋糕，心開花（玫瑰） / 6吋（原味海綿蛋糕+玫瑰花醬），推薦價1480元，請於需求日前三天電話預訂，訂購專線02-2552-1138。

▲▼京站,母親節,媽咪,送禮,回饋,餐廳,優惠。（圖／業者提供）

★2F Kaffee Amadeus，草莓白桃蛋糕/6吋，推薦價1620元，4/15（三）開始預購，請於需求日前三天付款預訂，提領時間16:00後，訂購專線02-2550-0520。

▲▼京站,母親節,媽咪,送禮,回饋,餐廳,優惠。（圖／業者提供）

★1F Haagen Dazs，熊熊蜜語蛋糕/7吋，推薦價2380元，訂購專線02-2558-5918。

▲▼京站,母親節,媽咪,送禮,回饋,餐廳,優惠。（圖／業者提供）

★B3 真珠，母親節外帶限定套餐（蔥油鹽焗雞+化口梅干肉+三杯豆腐煲+古早味蒸扁鱈+蛋酥白菜魯+清甜白玉排骨湯+貝比壽桃+真好運豬腳麵線），推薦價2999元，販售時間4/24（五）-5/17（日）。

▲▼京站,母親節,媽咪,送禮,回饋,餐廳,優惠。（圖／業者提供）

★1F 微兜，幸福四人分享餐（煙燻鴨胸柑橘沙拉+南瓜濃湯+微秘蜜嫩烤戰斧豬排+ 71號西班牙海鮮燉飯/嫩煎鮭魚野米輕盈碗+地中海漁夫海鮮披薩+天空之糖瓦帕鬆餅），推薦價3140元，內用 10% 服務費另計。

▲▼京站,母親節,媽咪,送禮,回饋,餐廳,優惠。（圖／業者提供）

★4F 晶湯匙，泰式四人套餐（月亮蝦餅+涼拌海鮮+香烤松阪豬+紅咖哩牛+酥炸酸辣魚+蝦醬空心菜+泰國茉莉香米+飲品），推薦價3248元，內用10%服務費另計。

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★心中山 柚子花花，客家團聚四人套餐（薑蔥油雞腿+梅干扣肉包+客家小炒+柚柚蝦球+客家燜筍+湯品+飲品），推薦價2200元，內用10%服務費另計。

▲▼京站,母親節,媽咪,送禮,回饋,餐廳,優惠。（圖／業者提供）

5/8（五）-5/10（日）讓你織花傳心意，透過相聚的時光，把滿滿的心意送給媽媽，Q卡友於主題餐廳當日單筆滿2500元以上之京站發票，即可兌換編織花乙支。每人每卡限兌換乙次，價值350元，限量100支，顏色不挑款。

▲▼京站,母親節,媽咪,送禮,回饋,餐廳,優惠。（圖／業者提供）

即日起-5/10（日）全館線上、線下Q卡友限定，當日全館滿4000送200（累贈）、化/內/香2000送200（累贈）。京站更提供總價值超過400萬的抽獎內容，Q卡友全館當日累積滿2000元即獲抽獎機會1次（可累贈），豐富獎項除了最高價值35萬的歐美城市雙人機票，還有可讓您充實專業技能或雕塑體態的課程、生活升級的美容儀等多種好禮！

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