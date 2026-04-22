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最高補助200萬！　桃園地方型SBIR申請即起受理

▲桃園地方型SBIR申請即起受理

▲桃園地方型SBIR申請即起受理。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵桃園市中小企業加強技術創新研發、提升核心競爭力，市府經發局22日表示，該局辦理「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」，今年度全面採線上申請方式辦理。最高補助新臺幣200萬元整（單一申請最高補助100萬元；共同申請最高補助200萬元），即日起至115年6月1日中午12時止受理申請，歡迎符合資格的企業踴躍申請。

經發局指出，桃園市地方型SBIR補助計畫，114年度共吸引102件申請，核定補助48案、51家廠商投入研發，其中在地特色產業案件達39案，占比逾八成，顯示補助資源已有效聚焦重點產業領域。整體帶動新產品或服務104項，衍生商品或服務73項，促成發明專利22件及新型、設計專利20件，並增加就業人數99人，展現政策在產業創新與人才培育上的具體成效。

▲桃園地方型SBIR申請即起受理

▲桃園地方型SBIR申請說明會。（圖／經發局提供）

經發局說明，凡公司或商業登記於桃園市，且符合「中小企業認定標準」的企業皆可申請補助，計畫內容以「創新技術研發」為核心，涵蓋「電子資通」、「食品及生技製藥」、「金屬機械」、「民生化工」及「創新服務」等五大領域，企業可依自身發展需求擇一領域申請。

此外，為協助業者了解計畫內容，經發局4月至5月規劃6場說明會，相關報名資訊可至「桃園投資通招商網（https://invest.tycg.gov.tw/cp.aspx?n=848）」查詢。另為鼓勵企業深化研發動能，本計畫設有加分機制。提案廠商所提計畫如涉及AI應用服務、智慧製造或低碳應用等重點領域，或已進駐虎頭山創新園區研發孕育平台、市府青年事務局轄下青創基地，或與桃園市大專院校合作進行委外研發，或採共同提案方式者，均得依規定酌予加分。

經發局提醒，今年度計畫總補助金額逾3,800萬元，期盼透過實質的資金挹注，成為企業研發轉型的重要後盾。呼籲桃園在地企業把握機會，在數位轉型與低碳化浪潮下，藉由本計畫強化自身技術能量，攜手推動桃園產業全面邁向智慧化與永續發展。

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