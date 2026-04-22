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消防裝備被質疑「掛蛋」　南消：1795組呼吸器在手今年再購316組

▲台南市消防局回應裝備採購質疑，強調採取實戰導向策略。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局回應裝備採購質疑，強調採取實戰導向策略。（記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

針對外界質疑台南市消防裝備採購「掛蛋」問題，台南市消防局22日回應，強調目前裝備採購採取「實戰導向、分階段升級」策略，並非外界所稱停滯不前，相關規劃均依整體救災需求逐步推動。

▲台南市消防局回應裝備採購質疑，強調採取實戰導向策略。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，空氣呼吸器（SCBA）為消防人員進入火場的重要防護裝備，目前全市已配發總數達1795組，其中機械式1545組、數位式250組。今年度亦已規劃再採購316組呼吸器，經費來源包含南科補助款等多元挹注，持續強化第一線救災量能。

消防局表示，市長黃偉哲高度重視消防安全投入，從預算面即可看出成效。自2018年至2026年，消防局年度歲出預算由17.03億元提升至34.5億元，成長幅度達102.6%；警察局預算亦由63.11億元增加至79.21億元，顯示市府對基層安全防護與治安維護的長期承諾。

▲台南市消防局回應裝備採購質疑，強調採取實戰導向策略。（記者林東良翻攝，下同）

針對裝備選擇，消防局說明，救災設備不僅要看功能，更須考量在極端火場環境下的穩定性與可靠度。機械式呼吸器因結構單純、無需電力，在高溫、濃煙與強烈衝擊環境中具備高度穩定性，仍是目前基層消防人員最倚賴的防護裝備。

消防局也指出，數位式呼吸器雖具備數據監測與傳輸功能，但在電力續航與訊號穩定性方面仍需克服挑戰。因此市府在導入新科技時，採取「先通過實戰檢驗」的原則，避免為追求數位化數量而影響現場安全。未來裝備配置方面，消防局將採「混編制」策略，以機械式呼吸器為基礎，搭配數位科技進行戰術輔助，並依計畫逐步汰舊換新，確保科技成為救災助力，而非風險來源。

▲台南市消防局回應裝備採購質疑，強調採取實戰導向策略。（記者林東良翻攝，下同）

消防局強調，將持續傾聽基層需求與建議，不僅提升硬體設備，也同步優化整體勤務與保障制度，透過「科技輔助」與「務實管理」雙軌並進，打造更安全的救災環境。

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消防裝備掛蛋南消呼吸器

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