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川普認「最快3天內」有好消息　周五有望與伊朗重啟談判

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國宣布延長與伊朗停火協議之際，美國媒體引述消息人士透露，美國與伊朗的第二輪會談，最快有可能在本周五（24日）就會傳來「好消息」。而美國總統川普也親自向媒體證實，最快有可能在周五進行新一輪談判。不過，伊朗半官方性質的塔斯尼姆通訊社隨後稱，伊朗尚未決定在周五舉行談判。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，巴基斯坦的消息人士22日透露，美國與伊朗雙方在斡旋努力下取得積極進展，德黑蘭方面重申有可能在「36至72小時內」雙方進行更多和平協商。在被問到這是否代表取得突破時，川普透過簡訊回覆稱「有可能」。

就在前一天，川普才剛宣布將延長與伊朗的停火協議，並且不公開設定期限，目的是為了替外交斡旋爭取時間，直到分裂的伊朗高層達成「統一方案」為止。川普21日在社群媒體上發文說，「我已經指示軍隊繼續封鎖，並且隨時待命。將會延長停火協議直到他們提交出方案。」

扮演中間人的巴基斯坦消息人士稱，伊斯蘭馬巴德當局一直透過外交管道與伊朗進行溝通。消息人士表示，「儘管雙方措辭激烈，但停火協議仍然有效，這表明雙方都抱持積極意願，且均未採取任何軍事行動。」

另一方面，Axios新聞網則引述一名消息人士說法稱，川普願意將停火期限延長3至5天，但並非無限期延長，理由是川普團隊仍然認為透過談判中止戰爭仍是可行的，但目前德黑蘭方面沒有一位真正具有實權的人能夠點頭答應。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社則報導稱，伊朗尚未決定是否在周五舉行新一輪談判。

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