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全中運拳擊賽化身美食節？　嘉縣「全天候名店餵食」暖哭選手

▲▼ 全中運拳擊賽挑燈夜戰 嘉義縣府化身「最強後援」在地美食全天候暖心應援 。（圖／嘉義縣政府教育處提供）

▲▼ 全中運拳擊賽挑燈夜戰。（圖／嘉義縣政府教育處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

115年全國中等學校運動會（全中運）拳擊賽事於嘉義縣立體育館火熱開打。面對多達634場、密集且延續至深夜的賽程，嘉義縣政府開創全台賽事首例，不僅提供專業競技舞台，更化身「最強後援部隊」，啟動全天候在地美食應援計畫。從下午的排隊名點到晚間的邪惡宵夜，縣府用最道地的「嘉義味」體恤全國基層體育英雄，展現前所未有的地主城市溫度。

▲▼ 全中運拳擊賽挑燈夜戰 嘉義縣府化身「最強後援」在地美食全天候暖心應援 。（圖／嘉義縣政府教育處提供）

本次拳擊賽規模龐大，共計 684位選手、634場次。受限於國際賽事規範，選手過磅後須間隔 3 小時方可出賽，賽程往往從中午持續至深夜。嘉義縣政府體察賽事高強度，每日下午精心準備了多款在地排隊名點，包括：口感沁涼的麻糬凍、酥脆紮實的雙胞胎與麻花卷、內餡飽滿的甜在心紅豆餅、創意十足的波麗糬紫米芋泥，以及極具在地特色的第一市場春捲，豐富的點心種類讓現場人員驚喜連連。

▲▼ 全中運拳擊賽挑燈夜戰 嘉義縣府化身「最強後援」在地美食全天候暖心應援 。（圖／嘉義縣政府教育處提供）

晚間賽程進行時，縣府更準備了朴子名店「詹媽媽脆皮炸雞」及「幸福烤肉刈包」，讓挑燈夜戰的選手與裁判補充體力。中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘表示，拳擊賽程因安全與專業流程而緊湊，縣府的貼心補給大幅緩解了現場壓力。

▲▼ 全中運拳擊賽挑燈夜戰 嘉義縣府化身「最強後援」在地美食全天候暖心應援 。（圖／嘉義縣政府教育處提供）

嘉義縣政府強調，這項全台首創的貼心服務，旨在打造兼具「專業競技」與「城市溫度」的運動盛會。透過從下午到晚間不間斷的道地美食補給，不僅維持選手的最佳狀態，更要讓全台參與者深刻感受嘉義濃厚的人情味與熱情。

▲▼ 全中運拳擊賽挑燈夜戰 嘉義縣府化身「最強後援」在地美食全天候暖心應援 。（圖／嘉義縣政府教育處提供）

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