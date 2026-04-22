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快訊／川普指伊朗貨輪有「中國禮物」　中國外交部發聲！

▲中國外交部沒有正面回應貨物內容，只強調有履行國際義務，外界仍霧裡看花。大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲中國外交部發言人郭嘉昆沒有正面回應貨物內容，只強調有履行國際義務。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

一艘自中國啟程、駛往伊朗的貨櫃輪「圖斯卡號」（Touska）日前在阿曼灣遭美軍攔截。針對美國總統川普稱船上載有「來自中國的禮物」，且內容「不太友善」，中國外交部發言人郭嘉昆今（22）日在例行記者會中未正面說明貨物內容。

中國媒體《界面新聞》報導，外媒在記者會上詢問郭嘉昆，該艘懸掛伊朗國旗、由中國出發的貨輪究竟裝載何種物資。對此，郭嘉昆僅重申中方既有立場，強調中國作為「負責任大國」，一向「模範履行」國際義務，但未回應具體貨物細節。

川普於美東時間21日接受財經媒體CNBC專訪時表示，德黑蘭在停火期間試圖補充軍備。他並指出，美軍攔截的圖斯卡號上載有「來自中國的禮物」，直言這些物品「不太友善」。川普也坦言「有點驚訝」，稱原以為自己與中國國家主席習近平在伊朗議題上已有「共識」。

根據《華爾街日報》20日報導，圖斯卡號隸屬伊朗國營「伊朗伊斯蘭共和國航運公司」（IRISL）旗下子公司Rahbaran Omid Darya，該船過去頻繁往返中國與伊朗之間。今年3月曾兩度靠泊廣東珠海港，本次於3月底自珠海港啟程返伊，並在4月19日於接近荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的阿曼灣遭美軍扣押。

報導指出，IRISL因涉及運輸可用於軍事用途的物資而遭美方制裁；而Rahbaran Omid Darya在2025年間，曾動用旗下其他貨櫃船，自中國運送約1000噸可用於伊朗中程飛彈固體推進劑的原料。

路透社21日引述匿名海事安全人士說法指出，圖斯卡號此次所載貨物，很可能被華府認定為「軍民兩用物資」，且該船過去亦曾執行類似運輸任務。

目前相關貨物內容仍未獲官方證實，事件也使區域安全與國際航運情勢再度受到關注。

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