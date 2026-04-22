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投縣補助經濟弱勢就醫　健保欠費每人最高6000元

▲南投縣經濟弱勢就醫補助上路。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣經濟弱勢就醫補助上路。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

部分弱勢家庭在面對疾病時，往往因醫療費用負擔沉重而選擇延後或放棄治療，不僅影響個人健康，也可能造成更嚴重的醫療問題；南投縣政府今年推出「經濟弱勢就醫補助計畫」，提供健保欠費每人每年最高6000元等醫療費用補助，讓弱勢家庭不因經濟壓力而延誤就醫。

家住偏遠山區的陳姓婦人，因個人家庭因素只能從事臨時清潔工作，加上獨自扶養一名就讀國中的孩子，導致收入不穩定，前些日子因持續腹痛影響生活及工作，但考量醫療費用負擔，遲遲不敢就醫；在社工與轄區衛生所轉介下，陳婦成功申請經濟弱勢就醫補助，順利完成相關檢查與治療，讓身體狀況得到改善，也減輕家庭經濟壓力，他表示：「以前生病都會忍著，怕花太多醫療費。現在有這項補助，真的讓我們這樣的家庭安心很多，也更有勇氣好好照顧自己的健康。」

▲經濟弱勢就醫補助上路，減輕醫療負擔守護市民健康。（圖／南投縣衛生局提供）

縣府衛生局長陳南松表示，「經濟弱勢就醫補助計畫」補助部分醫療費用與提供相關資源連結，針對符合資格的低收入戶、中低收入戶及經濟弱勢的民眾，除健保欠費，提供健保欠費、救護車費用（每人每年最高6000元）、偏遠地區交通費（每人每年最高2000元）等項目。

衛生局提醒，此項補助計畫將延續至年底12月31日或年度經費用罄時，相關單位亦結合醫療院所、社工及13鄉鎮衛生所，提供適切的醫療協助與關懷，讓弱勢族群在健康照護上獲得更多支持；如需進一步瞭解經濟弱勢族群就醫補助方案，歡迎聯絡衛生局，電話：(049)2222473。

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