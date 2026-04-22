荷莫茲海峽爆攻擊　3船遭開火「1艦橋中彈」

▲荷莫茲海峽一天內至少3艘貨櫃輪遭開火攻擊，但沒有船員傷亡。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

中東局勢持續升溫，海事安全人士與英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，今天在荷莫茲海峽至少有3艘貨櫃輪遭到攻擊。整起事件未造成船員傷亡，但其中一艘船的艦橋出現受損情形。

路透社報導，一艘懸掛賴比瑞亞國旗的貨櫃船，在阿曼東北方海域遭槍擊及火箭推進榴彈（RPG）襲擊，導致艦橋受損。英國海事貿易行動辦公室表示，該船船長通報，一艘隸屬伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的快艇曾接近船隻，隨後開火。所幸船上未發生火警，也沒有油污外洩等情況，全體船員平安。

這艘由希臘業者營運的貨櫃輪指出，事發前未接獲任何無線電警告，且最初曾被通知可通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

▲荷莫茲海峽中的船隻。（圖／路透）



英國海事貿易行動辦公室稍後指出，在伊朗西側約8海里水域，另有一艘懸掛巴拿馬國旗的貨櫃輪遭到射擊，不過船體未受損，船員均無恙。

海事安全消息人士透露，第3艘貨櫃輪在準備離開荷莫茲海峽時，也在同一帶海域遭遇攻擊。該船同樣懸掛賴比瑞亞國旗，未出現損壞，目前停留海上，船員安全無虞。

整體而言，雖然接連傳出攻擊事件，但尚未造成傷亡或環境污染，區域航運安全情勢仍備受關注。