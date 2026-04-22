律師聲明要性霸凌網友公開道歉　黃映瑄：這些人沒女性親友嗎？

▲黃映瑄臉書貼文出現部分性霸凌留言。（圖／翻攝自臉書）



記者劉昌松、許力方／台北報導

跆拳道女將21歲黃映瑄將參加全國大專校院運動會，近日國立體育大學跆拳道校隊在臉書粉絲團介紹她，選用一張踢腿的姿勢，底下引來一片意淫性霸凌留言，氣得校隊報警，龜山警方並已接獲報案。對此，黃映瑄不僅透過律師發表聲明，也呼籲「不要再擴散這種言論了，我看了真的很難過。」

黃：難道這些人沒有女性親友嗎？

黃映瑄受訪時表示，因為賽事在即，現在想先全心備賽，衷心希望網路上不要再擴散這種言論，「我看了真的很難過，難道這些人沒有女性親友嗎？希望可以有同理心一點點。」

律師發聲啟動提告 性霸凌言論恐觸法



黃映瑄委任律師吳耀庭代為發表聲明，日前國立體大跆拳道隊於發布黃選手之個人介紹文，部分網路使用者於該文下方公開發表多則顯著性霸凌之惡意言論，嚴重悖離運動專業討論之範疇，侵害黃選手之人格尊嚴甚鉅。對此網路霸凌事件，黃選手暨其所屬之查爾斯運動行銷有限公司共同決定，委任律師辦理相關法律程序，並已向司法機關提出訴追在案。

備賽期間受衝擊 要求留言者公開道歉



吳耀庭指出，黃選手仍為在學學生，近期亦為重要賽事專注備賽，前開性霸凌言論於網路發酵，部分網路使用者甚至將黃選手之肖像與惡意言論之內容作不當連結，已對黃選手之身心狀態造成負面影響。為此，黃選手要求各該發表惡意言論之網路使用者，於其留言下方回覆公開道歉之意，立即停止本件侵害。