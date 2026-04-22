從木工師到講師　金門莊俊榮榮膺全國模範勞工

▲金門縣長陳福海接見榮獲115年度勞動部全國模範勞工殊榮的莊俊榮。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

為迎接五一勞動節，金門縣政府規劃一系列的慶祝活動，表揚各界優秀勞工。今年獲勞動部全國模範勞工殊榮的莊俊榮，今（22）日獲縣長陳福海接見肯定，表彰其長年專業貢獻與敬業精神。

縣府表示，今年勞動節前後將陸續辦理模範勞工表揚及相關活動，包括公部門與工會推薦的優秀勞工頒獎，以及知性參訪行程，藉此肯定勞工在各領域的付出與成就。縣長陳福海指出，勞工是地方經濟發展的重要基石，莊俊榮獲選全國模範勞工，不僅是個人榮耀，也為金門爭光，堪為同業典範。

莊俊榮長期投入室內設計與木工領域，加入金門縣木工業職業工會超過24年，期間除了持續精進專業技能，也導入創新工法提升產業水準。在工作崗位上展現高度責任感與執行力，在業界深獲肯定。此外，他也積極取得多項專業證照，強化實務與管理能力。

除專業表現外，莊俊榮也致力於教育傳承，於國立金門大學授課，培育室內設計與裝修人才，並深入校園推廣木工技藝，讓傳統工藝向下扎根。同時還長期參與公益活動，捐贈教學資源、支持學校發展，並擔任多所學校家長會職務，關懷教育不遺餘力。

縣府強調，透過模範勞工選拔與表揚，盼能激勵更多勞工持續精進專業、發揮影響力，共同為地方發展注入動能，營造尊重勞動價值的社會氛圍。