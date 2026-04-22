桃竹苗分署攜手產業培育人才有成　桃園市工業會三度獲TTQS金牌

▲桃竹苗分署長賴家仁（左）與榮獲TTQS金牌的桃園市工業會理事長莊嘉郁（右），見證人才培育成果再獲肯定。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為強化產業人才培育量能，勞動部勞動力發展署21日下午在政大公企中心國際會議廳舉辦的「114年度訓練品質金牌授證儀式」，桃園市工業會獲頒勞動部TTQS金牌，這也是繼110年、112年後，第3度獲得金牌最高等級的殊榮，展現桃園市工業會，在人才培育制度建構與訓練品質管理上的穩定實力與持續精進成果。

桃園市工業會理事長莊嘉郁22日表示，桃園市工業會成立迄今已逾51年，長期辦理政府訓練專案、企業教育訓練及職業安全衛生證照等業務，持續為產業培育專業人才。工業會始終秉持服務企業的精神，扮演政府與企業間的重要橋樑，促進產官學交流合作。

▲勞動力發展署副署長施淑惠（左）頒發TTQS金牌，由桃園市工業會理事長莊嘉郁（右）代表受獎。（圖／桃竹苗分署提供）

未來也將持續為桃園製造業爭取更多元且優質的人才訓練與培育資源，兼顧訓練品質與量能，提升桃園製造業在地競爭力及永續發展，共同努力建設繁榮進步的工業大城。

勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，TTQS為國家級訓練品質認證制度，金牌代表最高榮譽。桃園市工業會三度獲獎，顯示其長期深耕人才培育已具體展現成果。桃竹苗分署與桃園市工業會長期合作推動「產業人才投資方案」，依產業需求開設實務導向課程，協助企業培育即戰力人才。

近三年已開辦73班、培訓逾1,400人次，持續為區域產業穩定挹注人力資源。同時透過「小型企業人力提升計畫」，協助員工數50人以下之中小企業辦理在職訓練與客製化課程，並提供訓練補助，有效降低企業培訓負擔，強化整體營運競爭力。

面對產業快速轉型，企業培育人才的能力已成為關鍵競爭力，分署將持續協助企業建立系統化培訓機制，全面提升人力資本效益，並呼籲企業善用政府訓練資源。如有培訓或用人需求，可至在職訓練網https://ojt.wda.gov.tw查詢相關課程與補助資訊，或電洽03-485-5368分機1351、1902-1913，由專人提供諮詢服務。