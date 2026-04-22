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換季式大回暖！　中國多地將「直衝30℃」體感直接入夏

▲中國多地氣溫將跳入初夏。（圖／CFP）

▲中國多地氣溫將跳入初夏。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國本週多地氣溫將呈現「先低後高」走勢，隨著前期降溫逐步結束，一場橫跨南北的「升溫大賽」即將展開。預計在週末（4月25日至26日）前後，華北至長江中下游一帶暖熱將達近期高峰，不少地區氣溫甚至有望衝上30℃，體感如同直接跳入初夏。

據《環球網》報導，受冷空氣與降雨影響，近日白天不少地區氣溫偏低，東北部分地區最高氣溫僅10℃出頭，長江中下游也只有約15℃，加上降雨影響，整體體感偏濕冷。不過這波降溫過後，大範圍回暖即將登場。

未來三到四天，北方多地將陸續加入升溫行列，西北、黃淮、華北、東北等地氣溫持續回升，部分地區最高氣溫接近30℃。南方方面，西南東部率先升溫，長江中下游隨後跟進，整體呈現快速回暖態勢。

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

其中東北地區將率先「發力」，哈爾濱24日最高氣溫將升至21℃，為今年首次突破20℃，長春則從13℃回升至23℃，升幅達10℃。西北地區則在25日迎來高峰，蘭州與銀川氣溫可達28至30℃，提前感受初夏。

華北與黃淮地區則在後段升溫明顯，預計27日氣溫攀升至高點，例如濟南將從約22℃升至30℃，暖熱感顯著。南方升溫節奏稍慢，今明兩天氣溫仍處低點，但之後迅速回升，26日前後達到高峰。

長江中下游升溫幅度尤為明顯，合肥氣溫將從11℃升至28℃，武漢、南昌、長沙等地也將從約15℃回升至28至30℃，升溫幅度如同換季。西南地區如重慶氣溫也將從22℃升至30℃，華南地區則在降雨結束後快速反彈，福州、廣州等地將重返30℃左右。

氣象單位提醒，本週氣溫變化劇烈，早晚溫差大，民眾應留意天氣變化適時增減衣物，避免感冒。隨著這波升溫結束，後續仍有冷空氣影響，但強度較弱，全國氣溫波動將逐漸趨緩，南方夏季範圍也將逐步擴大。

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