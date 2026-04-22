阿里山茶到海味烏魚子　全中運嘉義伴手禮大玩時尚銀

▲▼ 「嘉義香氣集」榮耀登場！115全中運專屬禮盒致敬裁判貴賓 。（圖／嘉義縣政府教育處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣迎來 115 年全國中等學校運動會，為了向來自全國的貴賓與辛勞的裁判團隊致敬，大會執委會精心策劃專屬伴手禮，以「嘉義香氣集 Fresh in Chiayi」為主題，傳遞「一份敬意、一份祝福，從嘉義出發」的深厚情誼。

本次伴手禮外觀採用現代感十足的銀色鏡面質感禮盒，象徵運動員追求卓越、奪取榮耀的純粹精神。內容物更是精挑細選，集結「嘉義優鮮」品牌的職人結晶。盒內囊括嘉義的山海精華，包括：清雅的阿里山金萱茶、醇厚的啡嚐嘉義咖啡、濃縮陽光的玉蘭花鳳梨果醬、香脆的茶燒米菓、天然健康的漫嚐果乾，以及堪稱海味珍饌的頂級烏魚子蛋捲。

這份禮盒不僅是一場味蕾的饗宴，更是嘉義土地與賽會溫度的結合。包裝設計巧妙融入吉祥物勇士的動感身影，將賽會活力與在地農產完美勾勒。嘉義縣執委會表示，每一份伴手禮都代表對裁判與貴賓最誠摯的感謝，期盼大家在賽事之餘，能透過這份「嘉義味」記住這片土地的人情與香氣。透過精緻產業與體育盛事的串聯，115 全中運不僅是青春競技的舞台，更是將嘉義美好意象推向全台灣的最佳契機。