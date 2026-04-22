桃園龍岡米干節「哈尼族」傳統長街宴　4／24開賣

▲哈尼族傳統「簸箕飯」。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園龍岡米干節」今年邁入第16年，將於4月25日至5月2日於忠貞新村文化園區、雲南文化公園以及龍岡大操場展開，市府觀旅局22日邀請民眾一同沉浸於充滿異國風情的文化盛會。其中5月1日將舉辦哈尼族傳統長街宴，每年推出的長街宴瞬間完售，深受遊客喜愛，於4月24日下午2時開賣。

多道少數民族特色料理 等你來品味

深受好評、詢問度居高不下的年度長街宴，將於115年5月1日晚間5時30分至8時熱鬧登場，以哈尼族傳統「簸箕飯」盛裝雲南佳餚如紹子米干、酥炸豌豆粉、喃?野菜等，依忠貞市場當季食材靈活搭配，完美詮釋「食當季、食在地」精髓！

▲桃園龍岡米干節「哈尼族」傳統長街宴。（圖／觀旅局提供）

活動不僅提供在地米干美味，還讓民眾沉浸哈尼族悠久文化氛圍，報名將於4月24日下午2時在BeClass網站開放報名，每桌體驗價新臺幣3,000元（6人一桌），數量有限、額滿為止，速來搶位！

輕鬆遊龍岡 接駁車與大眾運輸更便利

市府觀旅局指出，龍岡米干節精心策劃眾多精彩節目，包括潑水節、火把節、大型戶外舞台劇《美味當家》，以及充滿回憶的龍岡懷舊遊戲，如「忠貞的那條街」、「藍白大集合」與「黑白大廚」等，歡迎蒞臨活動會場。

▲桃園龍岡米干節「哈尼族」傳統長街宴。（圖／觀旅局提供）

此外，除了體驗多元展演與互動活動外，也可順遊周邊忠貞市場、清真寺及特色街區，探索在地店家與美食攤位，參與趣味闖關遊戲，沉浸於濃厚的滇緬異域氛圍與龍岡獨有的人文風情！

▲桃園龍岡米干節接駁車資訊。（圖／觀旅局提供）

會場四周設有交通管制，為了避免活動現場擁擠，也為了來訪民眾的方便與安全，建議參與米干節活動的民眾可將車輛停放於龍岡大操場，搭乘活動接駁車前往會場，或於中壢火車站搭乘桃園客運「112南」至忠貞站，來一場龍岡地區的步行漫遊，讓大家行得順暢，玩得更開心。