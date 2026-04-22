名導柯一正砸賓士車挨告！賠11萬換和解　庭外嘆：這個氣消不掉

記者黃哲民／台北報導

資深導演柯一正被控於2024年底，不滿自家車庫門前被江姓女子停放1輛賓士車擋路3天，怒持「請勿停車」的車擋敲凹車門，涉犯毀損罪嫌，台北地院今（22日）首度開庭，江女堅持索賠11萬5498元修理費，拒扣除折舊也不接受檢察官勸說，當庭僵持約20分鐘，柯同意全額支付，雙方和解將撤告，柯開完庭受訪自認一直是優雅的人，「但是，我這個氣，沒辦法消」。

▲知名資深導演柯一正（前右）砸壞擋住家門的賓士車，涉犯毀損罪嫌，車主堅持全額索賠11萬5498元修理費，柯22日到台北地院出庭認賠和解，受訪仍難掩委屈。（圖／記者黃哲民攝）

現年77歲的柯一正是台灣知名資深電影導演，也是紙風車文教基金會創辦人，兒子柯宇綸是本土知名演員。柯一正開完庭受訪說一開始就承認用「告示牌」（即車擋）撞江女的車、有凹陷，但沒跳上引擎蓋踩踏。

柯一正承認「我知道做這個事情是不對的」，但江女把車停在他家正門口3天，擋住人的進出，他必須踩著停在路邊的機車腳踏板才走得出來，「我就覺得太不尊重了！不尊重人的空間，不尊重人的權利！」

▲柯一正開完庭受訪自認優雅的人，仍因憤怒而做出沒辦法控制的事。（圖／記者黃哲民攝）

柯一正說這件事讓他生氣，「那個生氣，讓我做出，欸！我自己覺得我是一個一直很優雅的人，但是我沒有想到，在那個氣憤的時候，自己還是會做出一個，沒辦法控制的事情」，這段時間他一直檢討自己，該用什麼正確方法處理這種狀況。

對於今當庭認賠和解，柯一正難掩無奈說江女一毛錢都不肯退讓，也不扣除折舊，檢察官勸也不願意，他就認了，「但是，我這個氣，沒辦法消」，他想問全台灣的人，願意讓人家停在你出入口，人的出入口，幾天讓你走不出去？他覺得「就是很不公平的事情」。

辯護律師在旁不斷緩頰「雖然我們很遺憾，但是這個事情就留在這裡，好不好」、「這個事情對我們是個教訓，不想浪費司法資源，柯導已經講得很清楚，他今天為什麼做這個決定，謝謝大家！」江女拒絕回應媒體發問。

▲江姓女車主堅持柯一正全額賠償修車費，自認已放棄求償搭計程車代步費用。（圖／讀者提供）

今下午開庭前，法官請雙方到調解室試行調解，柯一正認為應扣除折舊，先後提出7萬元與9萬元的賠償價格，江女都不退讓，堅持全額索賠修車費11萬5498元，調解破局，雙方重回法庭審理。

柯一正自認僅撞凹江女的賓士車車門，其他關於江女報修的引擎、刮痕等損傷，都非他造成，不扣除折舊又要他全額賠償，很不合理。江女強調若非柯一正的行為，她不必花錢修車還浪費時間，修車期間搭計程車代步費用，她已經沒跟柯一正算。

▲柯一正出庭認賠但受訪仍難掩委屈，表示氣難消。（圖／記者黃哲民攝）

法官與檢察官認為雙方有和解機會，檢察官親自苦勸逾15分鐘，建議江女小讓一步，將索賠金額降到10萬或11萬取整數，別計較5000多元零頭，若真的訴諸民事訴訟，很難判賠這麼多，「妳真的一毛錢都不肯少？」江女僅說「不是零頭的問題」，其餘保持沉默不讓步。

柯一正按捺不住，出聲「我有照片」、打算抗辯但被制止，前後僵持約20分鐘，柯下定決心，一臉無奈地說「我認了」，同意全額賠償江女，雙方當庭簽立和解筆錄，約定明天（23日）前，柯完成匯款，江女就撤告。