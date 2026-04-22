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跨越55歲捐贈門檻！妻捐腎救夫展大愛　大林慈濟智慧醫療創首例

▲▼ 大林慈濟見證「腎」情告白！妻捐腎助夫重返事業高峰 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲腎衰竭的林先由妻子捐腎，成功進行移植手術，擺脫透析生活，圓滿重返職場心願。 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

對於正值事業高峰的職場人士而言，長期洗腎如同沈重的枷鎖。61歲的林先生長年受三高所累，一年前惡化至腎衰竭，生活與事業皆陷入停擺。為了助夫找回生活主導權，57歲的林太太毅然決定捐腎。在大林慈濟醫院器官移植團隊精湛醫術下，成功以達文西機器手臂完成活體腎移植，讓林先生順利脫離透析生活，重返職場。

▲▼ 大林慈濟見證「腎」情告白！妻捐腎助夫重返事業高峰 。（圖／大林慈濟醫院提供）

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▲尹文耀醫師評估林太太身體條件後，為達更高的安全性和精確度，以達文西機器手臂手術進行，成為大林慈濟以達文西手術活腎移植第一例。 。（圖／大林慈濟醫院提供）

林先生確診糖尿病十年後病情惡化，頻繁的洗腎讓他難以兼顧事業。雖然子女皆展現高度孝心爭相捐腎，但夫妻倆不捨孩子在打拼期承擔手術壓力，最終由符合配對指標的妻子站出來。

移植中心主任尹文耀指出，林太太年屆 57 歲且有婦產科手術病史，腹腔內嚴重沾黏，增加手術複雜度。為追求最高安全性，醫療團隊決定採用「達文西機器手臂手術」，這也是大林慈濟以此術式完成活腎移植的首例。達文西手術具備立體視野與靈活手臂，能細膩剝離組織並降低出血風險。尹主任強調，面對長時間的高難度手術，智慧機械的協助能避免醫療團隊因疲勞降低精準度，確保捐贈過程萬無一失。

▲▼ 大林慈濟見證「腎」情告白！妻捐腎助夫重返事業高峰 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲達文西手術具備高分辨率的立體視野與靈活器械手臂，能協助醫師在復雜的沾黏環境，進行更細膩的人體組織剝離，有效大幅降低術後出血風險並縮短恢復期。 。（圖／大林慈濟醫院提供）

尹文耀醫師表示，國內大愛捐贈平均需等待二、三十年。他呼籲，法律規定五親等內可進行活體移植，若經評估可行，親友間的無私捐贈不僅能大幅縮短受贈者的煎熬，更是重獲新生、延長壽命的最強後盾。

▲▼ 大林慈濟見證「腎」情告白！妻捐腎助夫重返事業高峰 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲林先生移植手術後，由影像醫學科醫師林志文進行超音波追蹤檢查。 。（圖／大林慈濟醫院提供）

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