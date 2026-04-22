日本福島縣議會拜會民進黨中央　致謝311支援、福島食品解禁

▲福島縣議會「日台友好議員聯盟」訪問民進黨。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

日本福島縣議會「日台友好議員聯盟」一行今（22）日訪問民進黨中央黨部，雙方就深化台日地方交流、青年互動及未來合作方向展開交流。日方議員則特別表達對於台灣在311大地震後所提供支持與援助的誠摯感謝，並感謝總統賴清德推動福島相關食品全面解禁，認為此舉有助於深化雙方互信。民進黨秘書長徐國勇表示，台日關係長期建立於互信與互助的「善的循環」，是雙方關係穩定發展的重要基礎。

徐國勇強調，民進黨將持續推動經貿、教育及文化等多面向交流，深化中央與地方之間的合作，促進台日關係持續向前發展。台日之間不僅共享自由民主等核心價值，亦透過長期交流累積深厚情誼。未來將持續攜手各界，拓展多層次合作，為區域繁榮與穩定共同努力。

日方議員則特別表達對於台灣在311大地震後所提供支持與援助的誠摯感謝，並感謝總統賴清德推動福島相關食品全面解禁，認為此舉有助於深化雙方互信，對促進交流合作具有重要意義。日方也表示，前往福島觀光的台灣觀光客絡繹不絕，除帶動地方經濟，也拉近兩國關係，期盼日後能有更頻繁的航班往來。

何孟樺與李宇翔表示，修學旅行及青年交流為深化台日關係的重要基礎，透過年輕世代的互動，將有助於延續雙方長期累積的友誼。林亮君議員則分享今年初赴福島參訪的經驗，指出當地觀光發展與災後重建成果令人印象深刻，亦顯示地方振興的具體成效。簡舒培也提到，福島縣多年來持續提供燈籠參與台北燈會，反映出台日民間交流的熱絡，並期待未來持續擴大相關互動。

此行訪台成員由福島縣議會「日台友好議員聯盟」會長佐藤政隆率團，共16位議員；民進黨由秘書長徐國勇、台北市議員簡舒培、林亮君、何孟樺、新北市議員李宇翔、國際部主任陳文昊與副主任邱雯莉接見。