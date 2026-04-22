遭酸「沒選過里長怎選市長」　沈伯洋合體綠小雞：最重要是能力

▲淡水河流域治理與溼地保育座談會。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台北市長人選遲未出爐，綠委沈伯洋呼聲越來越高。媒體人陳揮文則表示，沈伯洋連里長都沒選過，怎麼叫一個什麼都沒選過的人出來選。對此，沈伯洋今（22日）回應，最重要還是到底有沒有相關能力、經驗，選舉都有第一次，是否有能力幫市民爭取權益，才是最重要的事情。

甫登記參選民進黨台北市黨部主委的綠委吳沛憶今（22日）與台北市議員劉耀仁與洪婉臻等共同舉辦「淡水河流域治理與濕地保育座談會」，參選台北市長呼聲大的民進黨立委沈伯洋也一同參與。媒體詢問，媒體人陳揮文批評，連里長都沒選過，怎麼去選市長？吳沛憶先笑說，「我們在場四個都沒選過里長」。

沈伯洋則表示，最重要還是到底有沒有相關能力、經驗，今天不管黨內是誰選舉，選舉也都會有第一次，是否有能力幫市民爭取權益，才是最重要的事情。

吳沛憶說，任何一個民意代表，甚至有志參選的人，其實都要深入基層、傾聽民眾意見，而非自己坐在辦公室想一些很奇怪的工程建設，一下就拋出來，也沒有相關配套，而今天的座談會邀請中央單位與台北市政府一起合作，也有很多里長、公民團體到場，大家一起討論、凝聚居民共識。

針對先前提到要做AI資料庫，但蔣萬安批評，治理成是不是看數據，沈伯洋指出，沒有數據的關懷很難到位，在學術上數據與關懷也不是對立的，「我們要關懷市民，有數據的關懷才會更為精準」。

沈伯洋強調，不管是哪一種資料庫，重點是能不能對症下藥，比如獨居老人的一些異常用電，也是種資料，但這種資料除了在收集之外，收集之後要怎麼用新的工具來分析、能否精準到位，都是市民關心，也是政府應該要努力的地方。

至於今天帶2位市議員參加座談會是否為北市選戰熱身布局？沈伯洋笑回，「今天不是我帶，是我來參與而已」，今天是吳沛憶舉辦的，最主要是讓議員、里長和地方團體能來這跟部會表達意見、爭取更多權益。

沈伯洋指出，作為參與者，大家知道淡水流域除了是自然生態外，也是自然生態跟人的交界點，所以是一個社會生態，「很多人一直誤以為我是這個法學的博士，但其實我是社會生態學裡面的犯罪學博士」，社會生態學非常注重人文建構與自然景觀間，資源、交通、水利與治安要怎麼配置，這都是自己在博士班念的東西，希望將自身專業帶到座談會來，幫忙凝聚大家意見，中央地方政府一起協作，讓淡水河域變得更好。

而針對有民調指蔣萬安好感度排名第一，沈伯洋認為，最重要的是市民感受，以及還有哪裡可以更精進，一個城市要往前進一定需要吸納更多人的意見，「我們都是希望城市能夠好上加好」。

吳沛憶補充，民進黨在台北市有將近20位議員，上週她也和沈伯洋到台北市議會向議員請教，現在很多區議員都有很多市政議題與沈伯洋討論中，沈伯洋是台北市民，也是她立法院同事，「我其實蠻多議題也會跟他討論」。