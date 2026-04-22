桃捷招募新血168人今報到　張善政期勉成為未來營運重要力量

▲桃園市長張善政今日出席「桃捷公司年度首批新進人員加入」時致詞勉勵。（圖／市府新聞處提供）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（22）日下午出席「桃捷公司年度首批新進人員勉勵」時表示，這次共有168位新進同仁報到，顯示桃捷公司持續擴充人力、厚植營運基礎，整體發展正處於穩定成長且充滿動能的階段。歡迎新進同仁加入桃捷團隊，期勉未來成為支撐捷運營運的重要力量。

張善政指出，這批新進人員將有相當比例投入捷運綠線北段營運籌備，有機會參與工程後期、系統驗收、測試及營運銜接等階段，親身經歷捷運由建設邁向營運的關鍵歷程，具有高度實務的學習價值。透過第一線參與，不僅能累積寶貴經驗，也有助於快速培養專業能力，是成為捷運專才的重要契機。

張善政強調，桃園捷運多條路線正持續規劃與推動，整體建設與營運發展將延續數十年，對專業人才的需求具備長期性與穩定性。期勉新進同仁持續精進專業、強化團隊合作，共同提升桃捷營運品質與服務量能，打造具競爭力的軌道運輸團隊。

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▲桃園市長張善政出席「桃捷公司年度首批新進人員加入」活動上大合影。（圖／市府新聞處提供）

桃捷公司提及，為提升人才留任與吸引專業人力，今年度已針對技術員、司機員、站務員、票務員及行控資訊員等基層職務調整薪資，調幅約5%至7.5%；初、中階人員調薪約5.3%至6%，高階人員則約2.3%至5%，持續優化薪資結構並逐步與雙北捷運接軌。此外，公司亦持續精進夜點費、交通補助及員工福利制度，透過團體協約強化勞資關係，營造穩定且具發展性的職涯環境。