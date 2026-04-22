　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃捷招募新血168人今報到　張善政期勉成為未來營運重要力量

▲桃園市長張善政今日出席「桃捷公司年度首批新進人員加入」時致詞勉勵。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今日出席「桃捷公司年度首批新進人員加入」時致詞勉勵。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（22）日下午出席「桃捷公司年度首批新進人員勉勵」時表示，這次共有168位新進同仁報到，顯示桃捷公司持續擴充人力、厚植營運基礎，整體發展正處於穩定成長且充滿動能的階段。歡迎新進同仁加入桃捷團隊，期勉未來成為支撐捷運營運的重要力量。

張善政指出，這批新進人員將有相當比例投入捷運綠線北段營運籌備，有機會參與工程後期、系統驗收、測試及營運銜接等階段，親身經歷捷運由建設邁向營運的關鍵歷程，具有高度實務的學習價值。透過第一線參與，不僅能累積寶貴經驗，也有助於快速培養專業能力，是成為捷運專才的重要契機。

張善政強調，桃園捷運多條路線正持續規劃與推動，整體建設與營運發展將延續數十年，對專業人才的需求具備長期性與穩定性。期勉新進同仁持續精進專業、強化團隊合作，共同提升桃捷營運品質與服務量能，打造具競爭力的軌道運輸團隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市長張善政出席「桃捷公司年度首批新進人員加入」活動上大合影。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政出席「桃捷公司年度首批新進人員加入」活動上大合影。（圖／市府新聞處提供）

桃捷公司提及，為提升人才留任與吸引專業人力，今年度已針對技術員、司機員、站務員、票務員及行控資訊員等基層職務調整薪資，調幅約5%至7.5%；初、中階人員調薪約5.3%至6%，高階人員則約2.3%至5%，持續優化薪資結構並逐步與雙北捷運接軌。此外，公司亦持續精進夜點費、交通補助及員工福利制度，透過團體協約強化勞資關係，營造穩定且具發展性的職涯環境。

 【更多新聞】

►桃園市立圖書館年借閱量逾1318萬冊　張善政：打造充滿書香城市

聚餐吵架相約單挑「18公分菜刀對決鐵條」　4刀砍死對方判10年

貨車下坡灣道失控撞對向2車釀3傷　肇事駕駛：煞車失靈惹禍

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電最高機密CoPoS曝光！　魏哲家下達封口令
安歆澐昔被大咖男星塞紙條！　「邀約飯店續攤」細節全抖出
快訊／基隆大樓驚傳氰化物外洩！　1住戶陳屍家中
快訊／朱軒洋認愛吳卓源！　挺過「劈腿風波」發聲了
快訊／飆股罕見連2日翻車！　爆2344萬違約交割
柯一正砸賓士車！賠11萬換和解　庭外嘆：這個氣消不掉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跨越55歲捐贈門檻！妻捐腎救夫展大愛　大林慈濟智慧醫療創首例

獨／密集恐懼慎入！他狂抓癢冒顆粒　小腿生出「蟾蜍皮」伴10年

桃捷招募新血168人今報到　張善政期勉成為未來營運重要力量

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」！全場搖頭

明起變天全台有雨　午後中部以北下到發紅

可以開葷了！大甲媽回鑾進入雲林　「萬人餐」端出蝦餅冰淇淋

「一年飛50趟↑」狂出國爽翻？過來人全搖頭：變不喜歡飛出去

男肝腫瘤破裂送ICU！醫護問「誰照顧？」...引爆2女開戰

北農穩定外銷節奏　鳳梨第35櫃啟運日本

快訊／13縣市強風特報　8級陣風颳到明晚

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

狗狗出「貓拳」邀玩　結果單方面被揍XD

跨越55歲捐贈門檻！妻捐腎救夫展大愛　大林慈濟智慧醫療創首例

獨／密集恐懼慎入！他狂抓癢冒顆粒　小腿生出「蟾蜍皮」伴10年

桃捷招募新血168人今報到　張善政期勉成為未來營運重要力量

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」！全場搖頭

明起變天全台有雨　午後中部以北下到發紅

可以開葷了！大甲媽回鑾進入雲林　「萬人餐」端出蝦餅冰淇淋

「一年飛50趟↑」狂出國爽翻？過來人全搖頭：變不喜歡飛出去

男肝腫瘤破裂送ICU！醫護問「誰照顧？」...引爆2女開戰

北農穩定外銷節奏　鳳梨第35櫃啟運日本

快訊／13縣市強風特報　8級陣風颳到明晚

喝一罐可樂血糖暴衝100！男「無症狀確診」錯愕：原來是吃來的

網友連問「可以幫柯文哲辯護嗎？」　陳水扁親回：律師執照被吊銷了

台積電最高機密CoPoS曝光！魏哲家下達封口令…神山下一張王牌

《葬送的芙莉蓮》迷你服悠遊卡太可愛　附「迷你掛衣架」直接變療癒小物

曾敬驊自爆胖14kg「屁股變大」　尬聽朱軒洋復合吳卓源⋯暖喊：想一起拍戲

林靖凱頭部傷後提前復出開轟　江少慶4局好投下周隨隊

打造最強首都黨部！吳沛憶推願景問卷　沈伯洋5分鐘內火速完成

王彥程韓職首度挨轟！5局失3分退場　暫列敗投候選

律師聲明要性霸凌網友公開道歉　黃映瑄：這些人沒女性親友嗎？

快訊／基隆大樓驚傳毒化物外洩！1住戶陳屍家中　毒災隊火速進駐

【天崩式麻將】沒人跟我說打麻將要被打臉欸

生活熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

所有馬鈴薯都有龍葵鹼！知識YTR：我敢吃

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

骰子不念「ㄕㄞˇ」 國小課本注音曝！家長傻眼

變天倒數！全台雷雨狂炸3天

做2年離職！她面試遭「1句話」洗臉

工程師棄「200萬年薪」轉職月領4萬　1原因不後悔

超多上班族「每年這1天」必排休　眾人點頭

更多熱門

相關新聞

桃園市立圖書館借閱量破千萬　市民熱愛閱讀

桃園市立圖書館借閱量破千萬　市民熱愛閱讀

桃園市長張善政今（22）日上午主持市政會議，聽取市立圖書館「打造幸福閱讀城市－構築城市生活的閱讀空間」專題報告，張善政表示，桃園市立圖書館已具備穩健專業基礎，未來應進一步提升整體行銷推廣量能，使其成為城市重要文化亮點，逐步打造桃園成為充滿書香閱讀城市。

保育新據點　桃園市野生動物救傷收容中心揭牌

保育新據點　桃園市野生動物救傷收容中心揭牌

桃園捷運綠線德和路雨水下水道　超前完工

桃園捷運綠線德和路雨水下水道　超前完工

桃園市強化化學物質管理　火災案件大幅下降

桃園市強化化學物質管理　火災案件大幅下降

參選桃園市長　黃世杰：感受鄉親期待跟責任

參選桃園市長　黃世杰：感受鄉親期待跟責任

關鍵字：

桃捷公司招募新血168人加入張善政捷運營運重要力量

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

6行為「天天在吞塑膠」！醫警告：一杯茶釋放116億顆

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」詢問爆棚

快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」復合朱軒洋

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

改款「新LEXUS NX」首度現身今年發表

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面