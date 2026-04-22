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最浪漫陪葬？古埃及人用荷馬史詩當內臟　木乃伊腹中首見希臘文學

考古學者在埃及奧克西林庫斯的一處羅馬時期墓穴中，發現腹部填塞有紙莎草史詩抄本的木乃伊。（巴塞隆納大學提供、翻攝自埃及觀光及古物部）

▲考古學者在埃及奧克西林庫斯的一處羅馬時期墓穴中，發現腹部填塞有紙莎草史詩抄本的木乃伊。（巴塞隆納大學提供、翻攝自埃及觀光及古物部）

圖文／鏡週刊

傳統木乃伊腹部通常填塞咒語或祭祀經文，但西班牙巴塞隆納大學（University of Barcelona）的最新研究團隊，竟在一具距今1,600年的木乃伊腹中，發現了完整的希臘文學瑰寶——荷馬史詩《伊里亞德》（Iliad）的紙莎草抄本。這是人類考古史上首次證實，希臘文學文本被納入木乃伊製作過程，為探索羅馬統治埃及時期的文化融合開啟了全新視窗。

木乃伊內臟竟被換成《伊里亞德》？　揭密奧克西林庫斯65號墓穴的神祕發現

這項驚人發現位於開羅以南約190公里的奧克西林庫斯（Oxyrhynchus）。研究團隊在去年底針對65號墓穴進行深入探索時，在一具保存良好的木乃伊體內發現了紙莎草。過去的考古經驗中，木乃伊腹中多為宗教咒語，然而此次辨識出的文本卻是描述古希臘英雄阿基里斯與特洛伊戰爭的作品。

更令學者驚奇的是，這段抄本屬於《伊里亞德》第2卷中的「船隻清單（Catalogue of Ships）」，詳盡列舉了進攻特洛伊的希臘軍隊編制。學者感到非常好奇，為何在喪葬儀式中要選擇這段看似乏味的軍隊名單放入遺體？是受死者個人喜好影響，還是當時特定社會階層的文化象徵，目前仍是待解之謎。

希臘羅馬文化如何滲透古埃及？　從木乃伊填塞物看1600年前的信仰轉變

這次的考古發現不僅是文學上的突破，更是研究「希臘羅馬時期」（西元前332年至西元641年）埃及社會的重要里程碑。當時羅馬帝國統治地中海，希臘文化與語言對埃及具有極大影響力，這一點在喪葬習俗上展現得淋漓盡致。

研究指出，奧克西林庫斯的木乃伊製作結合了多重傳統：

．脫水工藝： 祭司仍維持40天的傳統，使用泡鹼（natron）使遺體脫水並包裹亞麻布。
．技術變革： 當時已不再流行使用「卡諾卜罈」保存內臟，而是改將保存材料與寫有希臘文字的莎草紙一起填入胸腔或骨盆腔，最後用黏土封存。
．藝術融合： 棺木與裹屍布上經常出現埃及風格與羅馬美學混合的華麗圖案。

目前該地區的挖掘工作已發現3座石灰岩墓室，內含多具裝飾精美的羅馬時期木乃伊。這項發現證實了在1,600年前，古埃及的宗教生活已不再純粹，而是與希臘文學、羅馬政治交織出一種獨特的文明風景。


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