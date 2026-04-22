跆拳女將遇「網路性霸凌」！律師喊話「立即停止」：公開道歉

▲國立體大21歲跆拳道女將黃映瑄，臉書貼文出現部分性霸凌留言。（圖／翻攝自臉書）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

台灣21歲跆拳道女將黃映瑄曾在世大運勇奪2次銀牌，日前黃就讀的國體大在臉書分享介紹文，並配上踢腿動作圖片，卻引來部分噁心性霸凌留言，引發輿論撻伐，目前龜山分局在20日已獲報偵辦中。黃映瑄委任律師吳耀庭也發表聲明，黃選手要求發表相關惡意留言之網友，須回覆公開道歉，同時強調全案已向司法機關提出訴追在案。

17日國立體大跆拳道在臉書粉專介紹在校選手黃映瑄，曾勇奪大運會金牌，並在世大運兩度摘下銀牌，本屆大運會黃映瑄也將代表學校出戰女子46公斤級，並附上黃的一張帥氣踢腿照。沒想到這篇貼文卻引來一批噁心網友留下性霸凌留言，被截圖到網路社群上後引發輿論撻伐。

▲律師聲明，點圖放大看。（圖／立勤事務所提供）

目前國立體大已將留言區關閉，並發布公告提醒「本團隊一向重視運動精神與品格教育，期望所有關注與參與討論的朋友，能以理性、尊重的態度進行發言。目前相關不當留言皆已完成截圖存證，若後續仍有涉及人身攻擊、毀謗或不當言論之情形，本單位不排除採取法律行動，以保障學生權益及維護團隊名譽。」

如今，黃映瑄委任律師吳耀庭代為發表聲明，日前國立體大跆拳道隊於發布黃選手之個人介紹文，部分網路使用者於該文下方公開發表多則顯著性霸凌之惡意言論，嚴重悖離運動專業討論之範疇，侵害黃選手之人格尊嚴甚鉅。對此網路霸凌事件，黃選手暨其所屬之查爾斯運動行銷有限公司共同決定，委任律師辦理相關法律程序，並已向司法機關提出訴追在案。

吳耀庭指出，黃選手仍為在學學生，近期亦為重要賽事專注備賽，前開性霸凌言論於網路發酵，部分網路使用者甚至將黃選手之肖像與惡意言論之內容作不當連結，已對黃選手之身心狀態造成負面影響。為此，黃選手要求各該發表惡意言論之網路使用者，於其留言下方回覆公開道歉之意，立即停止本件侵害。