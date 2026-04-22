桃園市立圖書館年借閱量逾1318萬冊　張善政：打造充滿書香城市

▲桃園市長張善政今日上午主持市政會議，針對市立圖書館專題報告後致詞勉勵。（圖／市府新聞處提供）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（22）日上午主持市政會議，聽取市立圖書館「打造幸福閱讀城市－構築城市生活的閱讀空間」專題報告，張善政表示，桃園市立圖書館已具備穩健專業基礎，未來應進一步提升整體行銷推廣量能，使其成為城市重要文化亮點，逐步打造桃園成為充滿書香閱讀城市。

▲桃園市立圖書館今日上午在市政會議上進行專題報告。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，圖書館不僅是閱讀場域，更是城市生活重要一環。近年市圖結合萬聖節、聖誕節等節慶活動，靈活運用館內外空間，營造跨場域藝文氛圍，讓閱讀融入日常生活。未來更期許持續拉近圖書館與市民的距離，進一步轉化為提升城市文化內涵與競爭力的重要基礎。

桃園市立圖書館館長施照輝市府新聞處，桃園市圖近年以「閱讀文化結合智慧科技」為發展核心，推動虛實整合服務，透過實體館舍優化與數位資源串聯，逐步將圖書館由「借書場域」轉型為市民生活的重要入口。去年累計圖書借閱逾1,318萬冊、入館人次達1,263萬，電子書借閱亦顯著成長，顯示閱讀已成為市民日常生活重要一環。

▲桃園市立圖書館館長施照輝在市政會議上進行專題報告。（圖／市府新聞處提供）

施照輝強調，市圖除持續精進館藏與服務品質外，也透過閱讀節、主題展覽、兒童劇及多元推廣活動，擴大不同族群參與。近三年活動場次成長近5成、參與人次成長逾1倍，逐步形塑全民閱讀氛圍。未來將持續深化「虛實整合（Online merge Offline , O.M.O）」服務模式，推動數位閱讀、跨縣市資源共享及創意閱讀推廣，打造兼具生活感、國際視野與城市特色之閱讀城市。