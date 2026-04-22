115全中運獎牌質感爆棚　專屬「Q蛙禮盒」致敬每一滴汗水

▲▼ 115全中運獎牌質感爆棚，主辦還提供專屬「Q蛙禮盒」向每一位獲獎選手致敬 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在115年全國中等學校運動會（全中運）的熱血賽場上，象徵最高榮譽的金、銀、銅獎牌正式亮相。這不僅是競技成果的見證，更是一件融合地方文化與現代科技的藝術品，承載著對年輕運動員最深厚的祝福。

本屆獎牌設計以「嘉獎忠義」為核心核心理念，寓意選手在賽場上展現的堅持與勇氣。獎牌正面以賽事精神Logo為主視覺，並巧妙融入充滿活力的吉祥物「Q寶」與「蛙寶」，展現青春無敵、團隊合作與不斷突破自我的運動精神。

獎牌背面則設計感十足，融合多重在地元素與未來展望。設計團隊將阿里山山脈與森林鐵路刻入其中，象徵嘉義深厚的人文底蘊；大冠鷲羽毛與金蘭草的結合，則寓意如勇士般的守護。最吸睛的莫過於無人機圖像，象徵嘉義邁向科技創新與青年世代的無限可能。

頒獎典禮現場，獲獎選手除了獲頒獎牌，大會更特別準備了「Q寶與蛙寶」專屬紀念禮盒，讓這份榮耀不僅掛在胸前，更能成為珍藏一生的美好回憶。每一面獎牌都說述說著一段汗水交織的故事，115全中運將陪伴每一位選手，從嘉義出發，踏上屬於自己的勝利之路。