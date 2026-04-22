挪千萬公款20歲女稱「1次抖內46萬無感」　現實中連包都捨不得買

▲小夢沉迷於抖音直播間。（圖／翻攝自陸抖）



記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州50歲朱先生在多番掙扎後，於20日帶著20歲女兒小夢（化名）前往派出所自首。短短一年多，小夢挪用公司與家庭資金高達1700萬元（人民幣，下同，約台幣7844萬元），用於直播打賞與拆卡盲盒，讓父親的公司陷入破產邊緣。小夢也坦言，「一次抖內10萬元（約台幣46萬元）很無感。」

綜合陸媒報導，小夢透露，自己個性內向、朋友不多，手機逐漸成為主要社交管道。最初只是小額打賞，後來被直播間女主播「狐狐某某」私訊加好友，互動越來越頻繁，「她一開始天天跟我聊天，我會覺得自己是被需要的」。她為了幫對方衝排名，逐漸加大打賞金額，甚至「刷爆直播間」。

▲小夢與直播主的聊天紀錄、抖內紀錄。（圖／翻攝自齊魯壹點）

她坦言，曾多次意識到花費過高，也嘗試「踩煞車」，但最後都失敗，「一次刷100個火箭就是10萬，好像只是數字，沒什麼感覺，但現實買東西反而會覺得貴，平時買包也捨不得」。到了2024年8、9月，她開始因帳上資金見底而焦慮，「那時候刷票已經變成負擔，像任務一樣」。

朱先生表示，1700萬元中除了銀行貸款外，還有300多萬元向親友借款、500萬元欠生意夥伴，目前檔口勉強維持，已瀕臨破產，「如果只是幾十萬我可以算了，但現在房子都抵押了，一家人的生計都撐不住」。

▲小夢連刷抖內99+。（圖／翻攝自微博）

先前報導指出，朱先生學歷不高，小學三年級便輟學，靠肉品批發打拼數十年維生，與前妻離婚後獨自撫養小夢，小夢2020年中專輟學後開始學習管帳，2023年公司成立後更成為出納，負責資金收支。朱先生坦言，因「是自己女兒比較放心」，幾乎將所有資金交由她管理，也未建立查帳機制。

異常早在2024年夏天就已出現。當時朱先生發現帳目異常，小夢坦承曾打賞五六十萬元並表示會改，但父親心軟未追究。直到2025年11月準備進貨時，才驚覺帳上資金歸零，調出銀行流水後發現，2024年7月至2025年11月間，竟有1700多萬元流向直播平台，當場「腦袋一片空白」。

▲直播主為小夢舉行的20級帳號儀式。（圖／翻攝自微博）

其中約1100萬元用於打賞主播，另有600多萬元投入「拆卡」盲盒。紀錄顯示，小夢自2024年7月起幾乎每天高頻消費，單日最高達57筆，單筆動輒3萬至10萬元，單日最高支出超過16萬元。她在多個直播間成為「榜一大姐」，被主播稱呼「寶寶」，陪聊到深夜，甚至被請求「衝業績」。

法律界分析，小夢行為可能構成「職務侵占罪」，金額屬特別巨大，量刑恐在10年以上；若涉及父親個人帳戶資金，還可能另涉「盜竊罪」，最重恐達15年至20年。律師指出，若最終認定為贓款，平台、MCN與主播可能需全額退款，但過程漫長。

朱先生無奈表示，「這是沒有辦法的辦法」，只希望女兒能在法律中醒悟，也盼能追回這筆幾乎壓垮整個家庭的巨款。

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