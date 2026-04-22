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家樂福改名未定案　「康達盛通」台南動土興建4千坪大型賣場

▲▼康達盛通於台南市東區新都心段，舉行新建工程動土典禮，將規劃佔地4000坪的大型複合式商場。（圖／康達盛通生活事業股份有限公司提供）

▲康達盛通於台南市東區新都心段，舉行新建工程動土典禮，將規劃佔地4000坪的大型複合式商場。（圖／康達盛通生活事業股份有限公司提供）

記者林育綾／綜合報導

家樂福品牌改名尚未定案，不過負責其經營的公司「康達盛通」今（22）日上午於台南市東區新都心段基地，舉行新建工程動土典禮，將規劃佔地4000坪的大型複合式商場，暫名為「崇明商場」，這也是康達盛通第一個動土興建的大賣場，預計2028年完工開幕。

「康達盛通」今日上午舉行新建工程動土典禮，由統一企業集團相關主管、開發團隊夥伴共同進行儀式，該基地位於台南市生產路及崇德路路口，將規劃為佔地4000坪的大型複合式商場，預計2028年第4季完工後開幕，預計成為台南市東區具指標性的商業核心。

此次「崇明商場」的開發，是統一集團在新都心段重劃區佈局生活產業的重要一環，也被視為重要里程碑。選址位於台南新都心段核心地帶，地理位置優越，鄰近快速道路、市立醫院、巴克禮公園、台南文化中心等，加上鐵路地下化後增設南台南站的軌道經濟優勢，讓原本已經有18萬常住人口、台南居住密度第一的東區，未來人口紅利潛力看好。崇明商場的進駐，將填補周邊大型商業零售空間的空白，成為當地新的生活圈。

統一表示，目前崇明商場建築風格將強調環保、可持續性，以實現節能減碳之經營理念，規劃興建「地上5層、地下2層」的商場，結合量販、美食、休閒娛樂等複合式經營模式，屆時將創造數百個就業機會，並帶動周邊商圈的共同繁榮，成為台南市全新的一站式休閒生活地標。 

有關家樂福在台經營權轉移歷程，法商家樂福（Carrefour）已於2023年將台灣業務全數售予統一集團，同時在2025年底決定終止品牌授權，預計2026年中更換招牌，正式退出台灣市場。統一集團則在2023年將更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」納入集團成為子公司，旗下經營包括家樂福量販及超市，目前全台據點為62家量販店、237家超市，以及16家高端超市Mia C’bon。

不過，家樂福目前對外品牌名稱仍未拍板，「康達盛通」僅作為公司登記與內部行政使用名稱，並非未來賣場或通路對外使用的品牌名稱。

●好市多台中拓點

美式賣場好市多（Costco）則持續評估在台中拓點，台中市經發局近日證實，目前規劃採「雙案並行」，第3店與第4店分別瞄準西屯區精機舊址與台中港埠專區，展現品牌持續加碼中台灣市場的布局。

其中，第3店預計落腳西屯區台灣大道旁的「台中精機」舊廠土地，佔地約3.21公頃，地方都市計畫已通過土地由農地變更為產業專用區，並送交內政部審議。不過目前因計畫書中研發中心規劃內容不足，已被要求補件說明，仍處於審查程序中，並未遭否決。

至於市場關注的第4店海線據點，台中港務公司已同意提供「20年租期加20年續租」的土地條件，總計可達40年使用年限，提升開發可行性。該案預定地傳出位於梧棲區台中港旅客服務中心附近，目前仍待好市多美國總部最終拍板，若確認通過，將同步推進後續開發作業。

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