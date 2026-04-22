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明起變天全台有雨　午後中部以北下到發紅

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天鋒面影響，午後中部以北降雨明顯，要留意大雨或局部豪雨。後天雨區往南擴大，全台有雨，且西半部有局部大雨。周六晚間隨著鋒面遠離，降雨趨緩，但東北季風影響下，北部及東半部感受偏涼。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天鋒面南下接近，午後中部以北雨勢明顯增加，有短暫陣雨或雷雨，且有大雨及局部豪雨機率。周五雨區往南擴大，全台都有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部大雨。周六華南雲雨區影響，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，其他地區也有短暫陣雨，預計晚間就會明顯趨緩。

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黃恩鴻指出，下周日至周一天氣穩定回溫，僅東半部、恆春有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。下周二東半部降雨增加，周三另一波鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區午後也有短暫陣雨。

溫度方面，他表示，明天起東北季風影響降溫，北部及宜花高溫約27至29度，周五及周六北部、宜花僅剩22至24度，中部25至26度，南部仍有27至30度。下周日至周一回溫，各地高溫回到29至31度。低溫方面，周六晚間至下周日清晨，北部及宜花約18至20度，其他地區21至22度，感受偏涼。

他也說，明天清晨馬祖有濃霧，另外，明天東南部有焚風機率，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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