南投首家設失智專區住宿長照機構　鹿谷鄉3.4億長照綜合大樓上樑

▲鹿谷鄉長照綜合大樓上樑。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為因應住宿式長照機構供給不足、民眾難以覓得合適之長照機構的情況，鹿谷鄉公所獲衛福部補助、投入近3.4億經費，興建1棟RC構造的6層樓長照綜合大樓，預定於116年初完工啟用，屆時也將是南投縣首家設有失智專區的住宿長照機構。

該棟長照綜合大樓工程於113年11月20日開工，115年3月已完成結構體，並於10日舉行上樑儀式；縣政府指出，新大樓的1樓為居家式長照機構及社區式日間照顧中心，2至4樓為住宿式長照機構、收住一般失能者84床，5樓收住失智症者16床，共計設置全日服務型100床。

在長照需求人口快速成長，扶老比持續升高：依據縣府最新人口統計，截至今年3月底該縣65歲以上人口數為10萬7331人，高齡人口比率22.96%，扶老比約為34.29%；其中鹿谷鄉65歲以上人口數為4685人，高齡人口比率30.49%、居全縣之冠，扶老比約為47.91%，亦即每100名工作年齡人口需要扶養約47.9名的65歲以上長者，顯見高齡者照顧議題刻不容緩。

衛福部自108年起推動「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，鼓勵公部門於住宿式資源不足地區新設立公共化住宿式長照機構，以均衡住宿式長照服務資源量能；鹿谷鄉公所率先提出公有土地及預算配合款，由縣府在同年向衛福部提出申請，獲補助2億1500萬元，鄉公所原自籌1億2181萬5611元，但基地開挖後發現大量巨石塊及湧水等因素，配合現況調整及契約變更，並追加215萬4598元，總經費達3億3894萬209元。

縣府社會及勞動局表示，依據衛福部委託國家衛生研究院進行的「全國社區失智症流行病學調查」，114年我國全齡失智症人口已突破38萬人，且有逐年上升的趨勢，推估至120年底將超過49萬人；為延緩及減輕失智症對家庭的衝擊，未來本棟大樓將委託專業團隊進駐，提供優質、平價的長照服務，讓長者離家近、住得起。