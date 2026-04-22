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「我娶不到老婆！」陸20歲小伙賣肉養7手足　政府打臉：資產豐厚

▲▼ 20歲小伙賣豬肉養6個弟妹，父母再生唐氏兒七弟；當地回應，有專人給他打造人設引流。（圖／翻攝 網易）

▲ 陸20歲小伙賣豬肉養6弟妹，父母再生唐氏兒七弟，他喊「此生娶不到老婆」。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

一名來自湖南邵陽的20歲小夥孫攀，以「放棄復讀賣豬肉供養6個弟妹」的故事在網路瘋傳。孫攀在鏡頭前訴說家境悽慘，母親年過40仍連生7胎，么弟還是唐氏症患者，沉重的家計讓他絕望感嘆「這輩子可能娶不到老婆」。這場苦情戲，遭到當地民政局昨22日發聲打臉。官方調查顯示，孫家名下擁有多間門面房，生活水準優於多數家庭，更質疑14萬粉絲的帳號背後有團隊「刻意」打造人設，藉由販賣同情心賺取高額利潤。

綜合陸媒報導，該起事件發生於湖南邵陽，一名20歲小伙叫孫攀，靠擺攤賣豬肉養活6個弟弟妹妹的故事引發熱議。兩年前，孫攀高考失利。作為家中長子放棄復讀，開始擺攤賣豬肉，幫助父母分擔養育弟弟妹妹的重擔。

每天凌晨2點，孫攀和爸爸前往屠宰場殺豬、分肉。早上4點鐘，孫攀回家幫著手不方便的二妹洗漱。七點鐘之前，兄妹倆人要趕到縣城出攤賣肉。到了中午，攤位上的豬肉基本賣完。午後稍作喘息，又要網路直播賣豬肉，然後打包發貨。從2023年高中畢業開始，孫攀日復一日的生活。

▲▼ 20歲小伙賣豬肉養6個弟妹，父母再生唐氏兒七弟；當地回應，有專人給他打造人設引流。（圖／翻攝 網易）

▲ 20歲小伙賣慘，賭讓終身幸福只為供養弟妹唸書，都是一場精心騙局。（圖／翻攝 網易）

孫攀也苦笑，當同學在朋友圈曬「喜得貴子」時，他是「喜得七弟」。最令網友心碎的，孫母在生下6個孩子後，又產下患有唐氏綜合症的第七胎。孫攀又氣又無奈的說「希望所有的不幸發生在我身上」，為了支撐牆上貼滿獎狀的弟妹們讀書，已經做好單身到30多歲再結婚的打算。

孫攀的父親孫昭明生於1978年，他在訪談中展現了令人咋舌的生育觀。他直言生這麼多是為了「總得有個出頭的」，甚至在妻子年近50之際還想繼續追生，孫攀崩潰大喊，「還生我就跑路了！」

孫父更對未來媳婦開出嚴苛條件，強調兒子必須做事，進門的媳婦也得跟著幹活，否則寧可讓兒子當單身漢。此番言論也讓孫攀相親屢屢失敗、二妹躲在角落偷哭捨不得哥哥成家的畫面，成功激發網民對這名「長兄」的極度憐憫。

正當外界醞釀捐款援助，新邵縣民政局於4月22日給出截然不同的調查結果。民政局指出，孫家在當地擁有2、3間門面房，其中部分更是全款購買，家庭名下資產豐厚。

▲▼ 20歲小伙賣豬肉養6個弟妹，父母再生唐氏兒七弟；當地回應，有專人給他打造人設引流。（圖／翻攝 網易）

▲ 20歲小伙打著「賣豬肉養6弟妹，父母再生唐氏兒七弟」，當地回應，有專人給他打造人設引流。（圖／翻攝 網易）

當工作人員主動詢問是否需要幫扶時，孫父更明確表示「養得起」，婉拒救助。官方進一步透露，孫攀帳號有14萬粉絲，疑似有專業團隊包裝。生意紅火時一天能殺3頭豬，豬肉售價每斤約30元人民幣，遠高於市場價。

這種利用唐氏症弟弟與多子家庭作為賣點，透過網路直播把「悲慘感」轉化為「高溢價」的營銷手段，讓原本感人的勵志故事瞬間演變成一場精心策劃的騙局。

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