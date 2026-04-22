愛書人注意！世界閱讀日「全台一日免費看」別錯過　購書優惠一次掌握

▲4月23日世界閱讀日，Hami書城開放全站一日免費閱讀。（圖／Hami書城提供）（圖／Hami書城提供）

記者洪菱鞠／台北報導

響應4月23日世界閱讀日，電商與數位平台紛紛推出限定活動，Hami書城全站開放一日免費閱讀，momo購物網、露天市集祭出限定回饋，博客來則是推「全民閱讀計畫」進駐7-ELEVEN通路，從免費體驗、購書折扣，再到閱讀生活化，不論是探索新書、補齊書單，或嘗試數位閱讀，愛書人不能錯過。

Hami書城延續每年世界閱讀日推出「全台一日免費閱讀」，4月23日當天只要下載App並開啟台灣定位，無論在淡水老街、太魯閣，甚至玉山峰頂，只要收得到訊號，手機就是行動圖書館，走到哪、看到哪；活動同步推薦書單，包含賴清德總統於國際書展推薦的《蕉葉與樹的約定》、探索在地建築靈魂的《老屋時態》、堪稱媽祖百科的《天上聖母》，以及令人垂涎三尺的《逛市場、呷小吃》，從文學、人文到飲食文化，涵蓋多元閱讀面向，月讀包內超過18,000本電子書、雜誌、報紙及有聲書也將全面開放，讓不同族群讀者都能輕鬆接觸內容。此外，整個四月全書城電子書任選85折，單筆滿千元升級79折。

面對海量書訊、有限時間，如何選書，是許多家長經常要面對的難題，為解決選書痛點，momo購物網透過「圖書大使領讀計畫」，邀請包含親子領袖「小妹媽媽」許伯琴、語文作家高詩佳、科技專家黃欽勇等五大領域達人，推薦親自閱覽並認可的好書，此外也攜手出版夥伴推出年度限定回饋，即日起至5月15日，親子童書全書系年度限定66折起，商業理財、心靈勵志書展單本72折起，全站實體書、電子書單本75折起，降低閱讀門檻。

▲配合世界閱讀日，momo攜手出版夥伴推出年度限定回饋。（圖／momo提供）

露天市集「清書櫃計畫」第三季主題聚焦「斷捨離」，集結百本與斷捨離、生活整理、人生減法相關主題的書籍策展，並在4月23日世界閱讀日推出一日限定加碼，包括全站消費滿額享免運優惠、書籍動漫類商品滿額現折、當天購買書籍抽限量超商心意禮，同時歡迎用戶捐贈書櫃藏書，讓不再被翻閱的書，重新流轉至下一位讀者手中，每本二手書銷售所得85%將直接捐贈予陽光社會福利基金會與OPENBOOK閱讀誌兩單位，既可響應永續閱讀生態，更能創造陽光孩子的希望。

迎接世界閱讀日，博客來宣布啟動「全民閱讀計畫」，攜手7-ELEVEN閱讀帶入全台超過7,000家門市生活場景，結合每月7日「全民閱讀日」與每月22日「親子閱讀日」雙主題書單策展優惠，消費者在買咖啡、取包裹的同時，也能選書與購書，讓閱讀從「特地前往」轉為「順手發生」。同步拓展六都共7間「數位閱讀體驗店」，並推出Podcast節目《博客來讀書會》，整合實體、數位與聲音內容，打造24小時不打烊的閱讀生活圈。