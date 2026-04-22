　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

愛書人注意！世界閱讀日「全台一日免費看」別錯過　購書優惠一次掌握

Hami書城響應世界閱讀日推出「全台一日免費閱讀」（圖／Hami書城提供）

▲4月23日世界閱讀日，Hami書城開放全站一日免費閱讀。（圖／Hami書城提供）（圖／Hami書城提供）

記者洪菱鞠／台北報導

響應4月23日世界閱讀日，電商與數位平台紛紛推出限定活動，Hami書城全站開放一日免費閱讀，momo購物網、露天市集祭出限定回饋，博客來則是推「全民閱讀計畫」進駐7-ELEVEN通路，從免費體驗、購書折扣，再到閱讀生活化，不論是探索新書、補齊書單，或嘗試數位閱讀，愛書人不能錯過。

Hami書城延續每年世界閱讀日推出「全台一日免費閱讀」，4月23日當天只要下載App並開啟台灣定位，無論在淡水老街、太魯閣，甚至玉山峰頂，只要收得到訊號，手機就是行動圖書館，走到哪、看到哪；活動同步推薦書單，包含賴清德總統於國際書展推薦的《蕉葉與樹的約定》、探索在地建築靈魂的《老屋時態》、堪稱媽祖百科的《天上聖母》，以及令人垂涎三尺的《逛市場、呷小吃》，從文學、人文到飲食文化，涵蓋多元閱讀面向，月讀包內超過18,000本電子書、雜誌、報紙及有聲書也將全面開放，讓不同族群讀者都能輕鬆接觸內容。此外，整個四月全書城電子書任選85折，單筆滿千元升級79折。

面對海量書訊、有限時間，如何選書，是許多家長經常要面對的難題，為解決選書痛點，momo購物網透過「圖書大使領讀計畫」，邀請包含親子領袖「小妹媽媽」許伯琴、語文作家高詩佳、科技專家黃欽勇等五大領域達人，推薦親自閱覽並認可的好書，此外也攜手出版夥伴推出年度限定回饋，即日起至5月15日，親子童書全書系年度限定66折起，商業理財、心靈勵志書展單本72折起，全站實體書、電子書單本75折起，降低閱讀門檻。

配合世界閱讀日，momo攜手出版夥伴推出年度限定回饋（圖／momo提供）

▲配合世界閱讀日，momo攜手出版夥伴推出年度限定回饋。（圖／momo提供）

露天市集「清書櫃計畫」第三季主題聚焦「斷捨離」，集結百本與斷捨離、生活整理、人生減法相關主題的書籍策展，並在4月23日世界閱讀日推出一日限定加碼，包括全站消費滿額享免運優惠、書籍動漫類商品滿額現折、當天購買書籍抽限量超商心意禮，同時歡迎用戶捐贈書櫃藏書，讓不再被翻閱的書，重新流轉至下一位讀者手中，每本二手書銷售所得85%將直接捐贈予陽光社會福利基金會與OPENBOOK閱讀誌兩單位，既可響應永續閱讀生態，更能創造陽光孩子的希望。

迎接世界閱讀日，博客來宣布啟動「全民閱讀計畫」，攜手7-ELEVEN閱讀帶入全台超過7,000家門市生活場景，結合每月7日「全民閱讀日」與每月22日「親子閱讀日」雙主題書單策展優惠，消費者在買咖啡、取包裹的同時，也能選書與購書，讓閱讀從「特地前往」轉為「順手發生」。同步拓展六都共7間「數位閱讀體驗店」，並推出Podcast節目《博客來讀書會》，整合實體、數位與聲音內容，打造24小時不打烊的閱讀生活圈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南空屋火警驚見焦屍身分待查！　鄰：曾見女子闖入偷住
丹麥公主19歲美照曝光　入伍倒數！丹麥王室女性第一人
快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」朱軒洋
獨／長相曝光！名店少東拿媽媽名義詐3千萬
《激讚網紅》66萬正妹YTR突認已結婚：一家五口生活
ET專訪／民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

家樂福改名未定案　「康達盛通」台南動土興建4千坪大型賣場

愛書人注意！世界閱讀日「全台一日免費看」別錯過　購書優惠一次掌握

台中屋馬母親節推「三國和牛」　西堤招待「魚子醬焗烤蝦」

【廣編】恆隆行全新代理AI智慧品牌MOVA　鎖定清潔與寵物家電8大新品齊發

雪糕、泡麵「買1送1」　超商連續5天優惠一次看

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

不只為穿搭加分！LG Styler從衣物狀態成就真正品味　許光漢：細節才是品味的開始

【廣編】福容台北一館租約到期！「港點68折、桌菜買五送一」只到六月底

全聯連續5天「21元民生品」限時優惠！飲料、咖啡、衛生紙都有

7-11首度推「長腿KITTY」快閃購　70公分巨大玩偶、55款周邊登場

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

家樂福改名未定案　「康達盛通」台南動土興建4千坪大型賣場

愛書人注意！世界閱讀日「全台一日免費看」別錯過　購書優惠一次掌握

台中屋馬母親節推「三國和牛」　西堤招待「魚子醬焗烤蝦」

【廣編】恆隆行全新代理AI智慧品牌MOVA　鎖定清潔與寵物家電8大新品齊發

雪糕、泡麵「買1送1」　超商連續5天優惠一次看

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

不只為穿搭加分！LG Styler從衣物狀態成就真正品味　許光漢：細節才是品味的開始

【廣編】福容台北一館租約到期！「港點68折、桌菜買五送一」只到六月底

全聯連續5天「21元民生品」限時優惠！飲料、咖啡、衛生紙都有

7-11首度推「長腿KITTY」快閃購　70公分巨大玩偶、55款周邊登場

日本福島縣議會拜會民進黨中央　致謝311支援、福島食品解禁

牛棚準備慢一步釀5失分　後藤扛責：是我要說抱歉

挪千萬公款20歲女稱「1次抖內46萬無感」　現實中連包都捨不得買

桃捷招募新血168人今報到　張善政期勉成為未來營運重要力量

家樂福改名未定案　「康達盛通」台南動土興建4千坪大型賣場

遭酸「沒選過里長怎選市長」　沈伯洋合體綠小雞：最重要是能力

中國出家師父用《CS2》講人生佛法　1句「彈道也是道」掀網瘋論

《天國降臨救贖》大發善心捐特賣　籌375萬修復真實「捷克古堡」

最浪漫陪葬？古埃及人用荷馬史詩當內臟　木乃伊腹中首見希臘文學

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」！全場搖頭

「真．領便當」　八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」

消費熱門新聞

全聯連續5天「21元民生品」限時搶

雪糕、泡麵「買1送1」　超商連續5天優惠一次看

漢堡王6款堡限時2周「免費升級套餐」　最低只要119元

薯條免費送！速食店本周好康　4塊炸雞只要189元

7-11首度推「長腿KITTY」快閃購

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級

吃麥當勞你不知道的事！

超夯髮品美式賣場限時搶購

全家「究極Q彈」義大利麵革新麵體登場

快閃優惠一年沒幾次　會員搶買補貨

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密關鍵

恆隆行全新代理AI智慧品牌MOVA

超商焙茶拿鐵「買2送2」　世界地球日優惠懶人包

宏匯廣場最強母親節比週年慶還狂

更多熱門

相關新聞

世界閱讀日登場！台南推「翻開好書拍進布可」邀學生閱讀

世界閱讀日登場！台南推「翻開好書拍進布可」邀學生閱讀

響應世界閱讀日，台南市教育局推出「翻開好書 拍進布可」創意線上活動，結合閱讀理解平台「布可星球」，邀請學生透過拍照分享喜愛書籍，帶動校園閱讀交流，讓更多好書被看見。

母親節送什麼？電商揭保養品熱銷榜TOP3

母親節送什麼？電商揭保養品熱銷榜TOP3

周品均PO「家暴離婚」無罪　再被前夫求償百萬

周品均PO「家暴離婚」無罪　再被前夫求償百萬

電商平台轉攻內容導流與會員經濟

電商平台轉攻內容導流與會員經濟

媽祖遶境行腳不只升級裝備　金飾買氣同步湧現

媽祖遶境行腳不只升級裝備　金飾買氣同步湧現

關鍵字：

世界閱讀日電商數位平台閱讀

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

6行為「天天在吞塑膠」！醫警告：一杯茶釋放116億顆

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」詢問爆棚

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面