陸男子四進四出戒毒所　自學法律助同路人！盼被社會重新接納

▲高強在戒毒期間錯過見母親最後一面的機會。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

雲南一名男子高強15歲起染上毒癮，曾四進四出戒毒所，在強制戒毒後已戒斷19年。為了幫助更多「同路人」，他在戒斷期間自學法律並協助其他戒毒者重返社會。他表示，相較於戒除毒癮，最大的願望，也是更困難的便是重新獲得社會接納。

《紅星新聞》報導，高強很少在外人面前挽起袖子。他左臂內側，是長期靜脈注射留下的不可逆痕跡，密密麻麻的舊針孔順著血管走向排布，在皮膚上形成一道暗沉的「黑線」。

▲高強手臂上的痕跡是警惕他不再碰毒的「記號」。（圖／翻攝紅星新聞）

高強現年52歲，他從15歲開始接觸毒品，吸毒時間長達18年，期間曾四度進出戒毒所。直至2007年最後一次離開戒毒所後，他以每月約256元（人民幣，下同）收入勉強維生，雖生活拮据，仍積極以行動證明戒毒成功。

自2011年大陸《戒毒條例》規定戒斷3年未復吸者不再強制實施動態管控，也就是抽檢驗毒後，高強開始自學法律，並於2016年取得西南科技大學法律事務專業專科文憑。他表示，透過法律可維護自身權益，也協助他人處理相關問題。

▲高強戒毒成功後持續幫助「同路人」擺脫毒癮及提供法律協助。（圖／翻攝紅星新聞）

儘管已成功戒毒，高強仍因過往紀錄難以就業，曾多次應徵保全與送貨員遭拒，只能依賴零工維生，直至加入由戒毒康復者組成的「陽光家園」互助團體，才開始協助其他戒毒者找工作並提供法律諮詢。

高強這段時間已協助上百名戒毒人員，包括協助處理筆錄、介紹工作及心理支持等。他認為，相較於重新沾染毒品，社會偏見是戒毒者難以重返社會的更大障礙。

大陸新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》於2026年1月正式施行，提出將違法紀錄封存的制度。對此，高強表示，相關政策有助於戒毒康復者獲得更公平的就業機會，但社會對吸毒者的既有印象仍讓他感到不安。

根據大陸國家禁毒委員會辦公室發佈的《2024年中國毒情形勢報告》顯示，截至2024年底，大陸現有吸毒人口約74.7萬人，戒斷3年未復吸人員達428.6萬人，同比上升5.1%。

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