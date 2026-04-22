跨海苦練成就雙金！烈中林于辛2000障礙破大會奪冠

▲烈中林于辛2000障礙破大會奪冠。（圖／金寧國中紀博允提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門田徑超新星誕生！正在參與全國中等學校運動會的烈嶼國中小將林于辛，今（22）日在國男組2000公尺障礙賽中大顯神威，以6分13秒08的絕佳成績勇奪冠軍。這場比賽他不僅跑出個人本屆賽事的第二面金牌，更一舉打破高懸已久的大會紀錄（6分17秒31），強勢加冕「雙冠王」頭銜，這也是金門田徑史上的重要里程碑。

​回顧今日賽程，2000公尺障礙賽對選手來說是極大的技術考驗，除了全程的長跑配速，還得應對多次跨越障礙架與水坑的體能消耗。林于辛在鳴槍起跑後表現得十分沉穩，全程隱身於領先集團中伺機而動。直到比賽中後段，他利用紮實的核心力量與純熟的跨越技巧發動突襲，成功拉開與追兵的距離，最終以領先原紀錄超過4秒的氣勢衝過終點，精彩表現讓全場觀眾沸騰。

​烈嶼國中校長黃文華今日特地跨海觀賽，親眼見證愛徒摘金破紀錄的歷史瞬間，並在賽後受邀擔任頒獎嘉賓，親手將金牌頒發給林于辛。教練許仲宇與王若慈透露，這份榮耀背後藏著不為人知的辛酸。由於烈嶼當地設施限制，林于辛每日都必須不辭勞苦跨海前往金寧中小學進行專項訓練，長年累月的往返通勤並未消磨他的鬥志，反而淬鍊出他優於常人的堅毅與自律。

​林于辛賽後謙虛地將功勞歸於家人、師長以及陪他訓練的團隊，他認為這面金牌證明了「金門精神」的韌性。除此之外，金門高中選手今日也傳回佳績，盧羿霏在高中女子組3000公尺拿下全國第四名，李銀响則在高中男子組3000公尺障礙賽勇奪第七名，充分展現金門田徑基層紮根的強大實力。