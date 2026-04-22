　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可以開葷了！大甲媽回鑾進入雲林　「萬人餐」端出蝦餅冰淇淋

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲西螺新天宮廟前廣場提供萬人餐點。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／雲林報導

大甲媽祖昨（21日）晚正式回鑾，鑾轎隊伍今天白天行經雲林西螺，在地餐飲業者準備萬人份的豐富美食，提供給隨香客食用，烤雞、十八王公肉粽、蝦餅冰淇淋、鳳梨，搭配各式當地食材，讓信眾吃得飽飽、補充好體力，能夠繼續邁開腳步跟隨媽祖完成進香之旅。

大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動重頭戲「祝壽大典」昨天圓滿結束，並於同日晚間10時45分在新港奉天宮舉辦隆重的回駕典禮，正式啟程回鑾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天進香隊伍行經雲林，西螺新天宮廟前廣場提供萬人餐點，除了素食區還提供回程的葷食區，食材及烹飪皆由信徒志工提供，準備上百隻烤雞、5800顆台北18王公肉粽，志工早上五點開始蒸煮肉粽沒停過，預計一路要蒸到晚上。

新天宮主委黃耀慶說，這次準備了上千顆鳳梨，現殺現剖，手一直沒停過，此外還準備了特別的茴香菜，現在市場一捆盤商價就要350元，有信眾捐了100捆，因此也提供了茴香菜炒蛋。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲新天宮主委黃耀慶（著帽者）。（圖／民眾提供）

另有蔡姓攤商表示，他們已經為媽祖服務了6年，每年都會準備2萬至3萬份冰淇淋，先前因為媽祖在祝壽大典之前都需要茹素，他們都是準備米餅冰淇淋，而今年遇到大甲媽回鑾，他們特別準備了龍蝦口味的蝦餅冰淇淋，要讓隨香客嚐鮮。

蔡男說，他們從12日的白沙屯媽祖進香活動就開始參與，一直到今天已是第11天，跟著白沙屯媽、大甲媽2位媽祖，全程服務到底，目前已提供約2萬5000份冰淇淋。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲蔡姓攤商準備龍蝦蝦餅冰淇淋提供給隨香客。（圖／民眾提供）
  

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南空屋火警驚見焦屍身分待查！　鄰：曾見女子闖入偷住
丹麥公主19歲美照曝光　入伍倒數！丹麥王室女性第一人
快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」朱軒洋
獨／長相曝光！名店少東拿媽媽名義詐3千萬
《激讚網紅》66萬正妹YTR突認已結婚：一家五口生活
ET專訪／民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃捷招募新血168人今報到　張善政期勉成為未來營運重要力量

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」！全場搖頭

明起變天全台有雨　午後中部以北下到發紅

可以開葷了！大甲媽回鑾進入雲林　「萬人餐」端出蝦餅冰淇淋

「一年飛50趟↑」狂出國爽翻？過來人全搖頭：變不喜歡飛出去

男肝腫瘤破裂送ICU！醫護問「誰照顧？」...引爆2女開戰

北農穩定外銷節奏　鳳梨第35櫃啟運日本

快訊／13縣市強風特報　8級陣風颳到明晚

襪子放陽台曬7天　突見一排「14顆荔枝椿象卵」！網驚：孵化了

別再信偏方！醫曝掉髮禿頭3大元兇　「大腦命令撤退」毛囊罷工

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

桃捷招募新血168人今報到　張善政期勉成為未來營運重要力量

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」！全場搖頭

明起變天全台有雨　午後中部以北下到發紅

可以開葷了！大甲媽回鑾進入雲林　「萬人餐」端出蝦餅冰淇淋

「一年飛50趟↑」狂出國爽翻？過來人全搖頭：變不喜歡飛出去

男肝腫瘤破裂送ICU！醫護問「誰照顧？」...引爆2女開戰

北農穩定外銷節奏　鳳梨第35櫃啟運日本

快訊／13縣市強風特報　8級陣風颳到明晚

襪子放陽台曬7天　突見一排「14顆荔枝椿象卵」！網驚：孵化了

別再信偏方！醫曝掉髮禿頭3大元兇　「大腦命令撤退」毛囊罷工

日本福島縣議會拜會民進黨中央　致謝311支援、福島食品解禁

牛棚準備慢一步釀5失分　後藤扛責：是我要說抱歉

挪千萬公款20歲女稱「1次抖內46萬無感」　現實中連包都捨不得買

桃捷招募新血168人今報到　張善政期勉成為未來營運重要力量

家樂福改名未定案　「康達盛通」台南動土興建4千坪大型賣場

遭酸「沒選過里長怎選市長」　沈伯洋合體綠小雞：最重要是能力

中國出家師父用《CS2》講人生佛法　1句「彈道也是道」掀網瘋論

《天國降臨救贖》大發善心捐特賣　籌375萬修復真實「捷克古堡」

最浪漫陪葬？古埃及人用荷馬史詩當內臟　木乃伊腹中首見希臘文學

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」！全場搖頭

【還得是阿勇】珠珢受不了交棒！布布改找雅英「合體互動」炒熱氣氛

生活熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

所有馬鈴薯都有龍葵鹼！知識YTR：我敢吃

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

變天倒數！全台雷雨狂炸3天

做2年離職！她面試遭「1句話」洗臉

工程師棄「200萬年薪」轉職月領4萬　1原因不後悔

超多上班族「每年這1天」必排休　眾人點頭

G級網紅路跑被炎上　Cheap：Threads暴戾之氣已超越PTT

更多熱門

相關新聞

台中屋推「三國和牛」　西堤招待「魚子醬焗烤蝦」

台中屋推「三國和牛」　西堤招待「魚子醬焗烤蝦」

隨著母親節將至，國內餐飲市場迎來年度聚餐高峰。台中燒肉霸主「屋馬燒肉」宣布，將於五月推出期間限定套餐，首度導入全新鍋物「酸菜豚肉鍋」，要以「火烤兩吃」的複合式體驗，讓消費者有更多選擇；王品集團旗下的「西堤牛排」則推出到店消費經典套餐，並給媽咪擁抱，就招待「魚子醬焗烤蝦」1份。

隱藏美味！東北角「綠金」產季到

隱藏美味！東北角「綠金」產季到

大甲媽遶境彰化28小時「消防局零開罰」

大甲媽遶境彰化28小時「消防局零開罰」

大甲媽遶境抵新港奉天宮！祝壽大典行「3跪9叩」大禮

大甲媽遶境抵新港奉天宮！祝壽大典行「3跪9叩」大禮

鞭炮火龍直衝天際！張麗善崙子大橋迎大甲媽

鞭炮火龍直衝天際！張麗善崙子大橋迎大甲媽

關鍵字：

大甲媽祖回鑾西螺美食進香

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

6行為「天天在吞塑膠」！醫警告：一杯茶釋放116億顆

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」詢問爆棚

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面