可以開葷了！大甲媽回鑾進入雲林　「萬人餐」端出蝦餅冰淇淋

▲西螺新天宮廟前廣場提供萬人餐點。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／雲林報導

大甲媽祖昨（21日）晚正式回鑾，鑾轎隊伍今天白天行經雲林西螺，在地餐飲業者準備萬人份的豐富美食，提供給隨香客食用，烤雞、十八王公肉粽、蝦餅冰淇淋、鳳梨，搭配各式當地食材，讓信眾吃得飽飽、補充好體力，能夠繼續邁開腳步跟隨媽祖完成進香之旅。

大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動重頭戲「祝壽大典」昨天圓滿結束，並於同日晚間10時45分在新港奉天宮舉辦隆重的回駕典禮，正式啟程回鑾。

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今天進香隊伍行經雲林，西螺新天宮廟前廣場提供萬人餐點，除了素食區還提供回程的葷食區，食材及烹飪皆由信徒志工提供，準備上百隻烤雞、5800顆台北18王公肉粽，志工早上五點開始蒸煮肉粽沒停過，預計一路要蒸到晚上。

新天宮主委黃耀慶說，這次準備了上千顆鳳梨，現殺現剖，手一直沒停過，此外還準備了特別的茴香菜，現在市場一捆盤商價就要350元，有信眾捐了100捆，因此也提供了茴香菜炒蛋。

▲新天宮主委黃耀慶（著帽者）。（圖／民眾提供）



另有蔡姓攤商表示，他們已經為媽祖服務了6年，每年都會準備2萬至3萬份冰淇淋，先前因為媽祖在祝壽大典之前都需要茹素，他們都是準備米餅冰淇淋，而今年遇到大甲媽回鑾，他們特別準備了龍蝦口味的蝦餅冰淇淋，要讓隨香客嚐鮮。

蔡男說，他們從12日的白沙屯媽祖進香活動就開始參與，一直到今天已是第11天，跟著白沙屯媽、大甲媽2位媽祖，全程服務到底，目前已提供約2萬5000份冰淇淋。

▲蔡姓攤商準備龍蝦蝦餅冰淇淋提供給隨香客。（圖／民眾提供）

