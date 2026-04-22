貨車下坡灣道失控撞對向2車釀3傷　肇事駕駛：煞車失靈惹禍

▲桃園市桃園區成功路三段今日上午發生貨車失控撞擊對向2車翻覆事故。（圖／桃園警分局提供）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區今（22）日上午發生貨車行經成功路三段下坡路段時，突然失控跨越車道撞上對向2車後翻覆，造成貨車駕駛、小客車駕駛與乘客共3人受傷，事故現場還造成阻塞，桃園警方到場處理時，2名駕駛酒測值均為零，肇事貨車駕駛范姓男子聲稱，疑似煞車失靈肇禍，事故原因仍由警方調查釐清。

▲桃園市桃園區成功路三段今日上午發生貨車失控撞擊對向2車翻覆，圖為事故現場。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局指出，32歲范姓男子今日上午9時34分許駕駛貨車沿桃園區成功路三段往大有路方向行駛，行經事故地點下坡路段時，突然發現煞車失靈，貨車失控跨越車道撞上對向2車後翻覆，導致對向游姓男子駕駛之藍色寶馬自小客車被翻覆貨車撞毀，還波及後方另一輛銀色自小客車，造成范男、游男與另名乘客共3人受傷。

▲桃園市桃園區成功路三段今日上午發生貨車失控撞擊對向2車翻覆，被波及銀色自小客車受損不輕。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局交通中隊獲報後趕抵現場，疏導交通進行事故處理，對2名駕駛實施名駕駛，2名駕駛酒測值均為零；肇事貨車駕駛范姓男子聲稱，疑似煞車失靈才肇禍，後續肇事責任則由警方調查釐清中。警方呼籲，汽機車駕駛人行經下坡路段應減速，並遵循標誌行駛，以免發生交通事故。

▲桃園市桃園區成功路三段今日上午發生貨車失控撞擊對向2車翻覆，被撞藍色寶馬自小客車被吊車拖離現場。（圖／桃園警分局提供）