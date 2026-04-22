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4天內第3人！伊朗又處決「以色列間諜」　他10年牢飯變死刑

▲▼梅赫迪·法里德（Mehdi Farid）被伊朗政府指控為以色列間諜，已被執行死刑。（圖／翻攝X）

▲法里德被指控為以色列間諜，已被執行死刑。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

伊朗19日才宣布處死2名以色列間諜，司法部門又於今（22）日宣布，另一名替以色列從事「間諜活動」的男子梅赫迪·法里德（Mehdi Farid）已經伏法。

以色列間諜？伊朗宣稱已認罪

伊朗司法新聞媒體《米珊通訊社》（Mizan news agency）22日報導，法里德曾任職於國內「敏感機構」民防單位，利用職務之便搜集情報，包括組織架構、安全部署、基礎設施等機密資訊，並透過網路傳遞給以色列情報機構摩薩德（Mossad）。

另據《伊朗國際電視台》，伊朗司法部門宣稱法里德聽從摩薩德官員指示，將內部伺服器連接至遭植入惡意程式的檔案，並使用USB裝置，開放系統的外部存取權限。

司法部門宣稱，法里德在審訊過程中已坦承洩密行為，並供稱曾獲以色列承諾，將得到報酬並接受協助離開伊朗。最高法院針對此案維持原判，完成相關法律程序後，法里德隨即被執行死刑。

伊朗4天處死3人　他10年重審變極刑

根據人權團體過去披露資訊，法里德曾任職於伊朗原子能組織（AEOI），2023年被逮捕，先後關押於德黑蘭大監獄（Greater Tehran prison）與惡名昭彰的埃溫監獄（Evin Prison）。

非營利組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）去年指出，法里德起初被判處10年有期徒刑，重審後改判死刑。不過，人權團體長期對於伊朗的刑求現象及司法程序表達高度擔憂。

《米珊通訊社》19日報導，德黑蘭已處決2名被指控與摩薩德合作，並密謀在境內策劃襲擊的男子沙希（Mohammad Masoum Shahi）與瓦里迪（Hamed Validi）。不過，海外反對派組織發表聲明駁斥，指稱2人罪名純屬捏造，真正原因是他們參與了爭取民主自由的抗爭。

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