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「一年飛50趟↑」狂出國爽翻？過來人全搖頭：變不喜歡飛出去

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

對不少人來說，一年頂多安排出國3到5次。就有網友表示，他常看到有人秀飛行次數，粗估就算少一點，一年也超過50趟，因此好奇，這樣頻繁搭飛機到底是很爽還是很累。貼文曝光後，不少有出差經驗的網友幾乎一面倒搖頭，直言若是因工作需求長期飛行，實際感受通常不是享受，甚至會飛到最後根本不想再出國。

原PO在PTT的八卦板表示，常常看到有人在秀飛行次數，他就好奇算了算，發現就算保守估計，一年也超過50趟，相當於平均一個月就飛了4次。他忍不住發問，「那麼常飛是什麼感覺，很累還是很爽？」

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貼文引發討論，「上班才會這樣飛」、「出差久了，我反而喜歡陪家人」、「超屎，變成工作就不好玩」、「常出差的反而會變成不喜歡飛出去」、「超累」、「飛美東是惡夢，商務艙也一樣」、「你自己飛一次美東航線就知道爽不爽了」、「本公司業務最痛苦的是一週飛三次日本出差，客訴、鬧離職，你想要嗎」、「人生大半時間都耗費在機場以及飛行上，除非職業所需，不然就不知道在幹嘛？」

還有過來人分享，這樣的生活很累，曾經有幾年坐經濟艙坐到要坐商務艙時，都直接被航空公司免費升等，「時差兩三個小時都還好，差到8~12小時就不行了（這種時差也代表單趟距離較長，也是會比較累）。如果一年幾十趟但都是兩三個小時一趟的，那就不是太大的負擔，反之就很累。」

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