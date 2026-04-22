北農穩定外銷節奏　鳳梨第35櫃啟運日本

▲鳳梨第35櫃啟運日本。

圖、文／北農提供

正是鳳梨生產的季節，甜美口味直奔東瀛。臺北農產運銷股份有限公司（下稱北農）持續拓展臺灣優質農產品外銷市場，2個月期間出口到日本的鳳梨到今（22）日已來到35櫃，相當於約4.9萬件，總重約555公噸，深獲日本消費者喜愛，訂單未中斷，持續出貨中。

北農指出，出口到日本的第35櫃鳳梨預計於今（22）日開船，並於26日抵達東京，滿足為追貨的當地消費市場，展現臺灣農產外銷動能。本批鳳梨主要來自高雄、屏東產區，品質優良、風味香甜。出貨內容包含原體果（11.5公斤／箱）520件及截切果（13公斤／箱）780件，合計1,300件，總重量約16.1公噸，透過嚴謹分級制度與完善包裝流程，有效提升產品一致性與市場競爭力。

北農表示，為確保外銷海運長途運輸品質，全程導入冷鏈物流管理，維持鳳梨最佳鮮度與口感，同時因應日本市場需求提供多元產品型態，兼顧鮮果與即食便利性。

北農說，自今年2月25日啟動「鳳梨銷日專案」以來，至今已累計出口35櫃，包含原體果與截切果2種共49,142件（箱），總重量約544.85公噸，在品質穩定、味道甘甜下，市場反應熱烈促使需求穩定成長，將持續維持高品質出貨。

北農指出，臺灣鳳梨以香甜多汁、品質穩定聞名國際，透過持續優化產銷體系與強化外銷通路，已建立穩定的對日本外銷供應鏈。本次第35櫃順利出貨，不僅展現臺灣農產品的國際競爭力，也反映臺日農產貿易持續熱絡，未來將持續攜手產地農民與外銷夥伴，深化國際市場布局，提升整體農業價值。