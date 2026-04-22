男肝腫瘤破裂送ICU！醫護問「誰照顧？」...引爆2女開戰

▲男子肝腫瘤破裂被緊急送進ICU，意外掀起婚姻風暴。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／鏡週刊

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金今（22）日分享了一段宛如八點檔的病房實錄。1名患有8公分肝腫瘤破裂且合併休克的男子被緊急送進ICU，然而醫護人員驚訝地發現，門外的家屬候診區竟空無一人。陳醫師盯著螢幕上血糖600、血壓失控的數據，撥通了家屬電話，對方的聲音卻平穩到不像在談論命危的丈夫。

太太接電話平靜得反常 神祕「同學」天天報到

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「他有腫瘤我知道啊，但之前醫院不是說好了嗎？」電話那頭的太太語氣冷淡，對於丈夫是否回診或吃藥一問三不知。她坦言，自從丈夫3年前搬去台南後，他的人生彷彿就從她的世界裡被切掉了一塊。原本醫護團隊以為這只是家庭疏離，沒想到1名自稱「同學」的女子天天報到，對病況細節瞭若指掌，讓陳醫師直覺不單純，「那不是關心，那比較像參與過他的生活。」

2天後，正宮太太終於現身，護理師隨口詢問：「轉到病房是誰照顧呢？是不是那位每天來的阿姨？」此話一出，太太表情瞬間冷掉，擠出1句：「她每天都會來？」空氣中瀰漫著被證實的背叛與憤怒。當兩條平行線硬生生接在一起，衝突隨即引爆。

兩條平行線正面撞擊 病房驚傳廣播找警衛

病人轉出加護病房後，那位「同學」得知太太出現，臉上的反應不是不悅，而是慌張地連問2次：「他轉到哪一床？」專科護理師見狀，語氣深長地提醒：「妳可以先想一下，要不要現在上去找他。」話才說完不到半小時，病房區便傳來震耳欲聾的爭吵聲，甚至驚動警衛到場排解。

這起案例在網路上引發熱議，網友紛紛感嘆這是「一個在名分裡，一個在生活裡」的現實悲歌。不少網友酸爆：「靈修是美化，雙修是實情」、「這就是法律，不管小三多恩愛，最後決定要不要插管還是元配說了算」。更有網友幽默表示，如果遇到這種老公，絕對不簽放棄急救，「全套都給我上！想兩眼一閉就走了？做夢吧！」

陳志金醫師感嘆，在ICU裡真正失控的往往不是生理狀況，而是複雜的人際關係網。



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