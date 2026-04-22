金管處打造生態島藍圖　金門原生植物復育穩步推進

▲內政部國家公園署金門國家公園管理處在中山林苗圃建立完整原生植物育苗體系。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

內政部國家公園署金門國家公園管理處持續推動生態復育，在中山林苗圃建立完整原生植物育苗體系，每年培育約30種、逾8,000株苗木，供應植樹造林、棲地復育與社區綠化等需求，成為金門在地環境教育與保育的重要基地。

金門國家公園管理處表示，復育策略以「適地適木」為核心，優先培育符合當地環境條件的原生樹種，包括樟樹、烏桕、潺槁樹、海桐及豆梨等耐旱且具生態價值的植物。苗圃透過採集在地種子進行育苗，再回植至園區各地，逐步形塑多層次森林結構，不僅提升森林韌性，也為野生動物打造更完善的棲息空間。

面對全球氣候變遷與淨零排放趨勢，金管處近年強化原生樹種造林與森林增匯功能，提升自然環境吸收與固定二氧化碳的能力。同時也結合企業永續行動，與萬海航運合作推動ESG植樹養護計畫，已於翟山及安東一營區等地完成逾1萬1千株植樹，為金門增添綠色的能量。

除復育工作外，金管處也積極推展環境教育，透過「綠意中山林」活動、自然碳匯講座及植樹體驗，串聯學校、社區與企業共同參與。金管處黃子娟處長指出，中山林苗圃肩負原生植物培育的重要任務，未來將持續深化生態復育與教育推廣，讓更多民眾認識自然碳匯價值，逐步實現金門邁向永續發展的生態島願景。