江和樹爆李貞秀曾說「錢要乾淨金流做好」　李暴怒傳訊：無恥造謠

▲江和樹貼出與李貞秀對話。（圖／翻攝自Facebook／江和樹）

記者郭運興／台北報導

民眾黨日前決議開除李貞秀黨籍，黨主席黃國昌更指稱，李不只一次要錢。李貞秀則痛批黃國昌，此舉引起民眾黨不滿。民眾黨台中市議員江和樹今（22日）在節目爆料，不要忘記跟黨團總召陳清龍的LINE對話是寫什麼？要求了一個金額沒有錯吧？還特別強調「記得那個錢要乾淨，金流要做好」，這個檢調可以去了解。此發言隨即惹怒李貞秀，江和樹稍早貼出LINE對話，李貞秀傳訊痛批「你無恥不無恥啊？造謠出來當打手趕快亮證據？一天到晚想要拍馬屁有用嗎？做個人吧」，江和樹則回應「我還在呼吸感謝關心」。

江和樹今日於節目《中午來開匯》提到，良心建議李貞秀要注意一下，不要忘記跟陳清龍的LINE對話是寫什麼、要求了什麼東西？要求了一個金額沒有錯吧？還特別強調了一句話「記得那個錢要乾淨，金流要做好」，特別交代耶，李貞秀這個檢調可以去了解，就是李貞秀跟陳清龍的對話。

主持人黃光芹則詢問「這個你確定」？江和樹表示，這不是確定啦。黃光芹追問「你有看到」？江和樹則面帶微笑點頭。

江和樹也表示，她就是要錢，說沒有就拿證據出來，金額不談，自己說一個重點，李貞秀要求金流要乾淨，意思就是不能這樣給，要給乾淨的錢來。

此發言讓李貞秀暴怒連發兩則臉書，痛批「江和樹你無恥不無恥啊？造謠出來當打手趕快亮證據？一天到晚想要拍馬屁有用嗎？有人理你嗎？可憐吶、做個人吧」。「江和樹你背後跟我說，全黨周榆修最壞，是不是你說的？快出來打球」。

江和樹稍早也貼出與李貞秀的LINE對話，李貞秀下午三點二十六分直接傳訊痛批「江和樹你無恥不無恥啊？造謠出來當打手趕快亮證據？一天到晚想要拍馬屁有用嗎？有人理你嗎？可憐吶、做個人吧」，江和樹則回應「我還在呼吸感謝關心」。

▼李貞秀、江和樹同台。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯）

