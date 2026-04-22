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《臺北相聲大會》台中場告急　青年席5折救傳統藝術

▲《臺北相聲大會》台中票房告急。（圖／台北曲藝團提供）

▲景氣不佳也影響民眾消費藝文活動，《臺北相聲大會》台中票房告急，主辦單位緊急推出「青年席次5折」及300元限定席次。（圖／台北曲藝團提供）

記者游瓊華／台中報導

受美伊戰情不穩、全球能源危機與通膨陰影籠罩，民眾擔憂物價上漲，而經濟壓力也衝擊國內藝文產業，傳統說唱藝術首當其衝。台北曲藝團（以下簡稱北曲）招牌節目《臺北相聲大會》即將於5月16日在臺中國家歌劇院登場，儘管陣容堅強，但在整體景氣與心理因素影響下，主辦單位坦言票房仍待努力，緊急推出「青年席次5折」及300元限定席次。

北曲團長葉怡均指出，近兩年說唱藝術進入「戰國時代」，傳統相聲、漫才、脫口秀及喜劇小品百家爭鳴，市場競爭激烈。在「僧多粥少」的環境下，又遇上美伊局勢引發的民生物價波動，導致觀眾消費意願降低，劇團經營倍感艱辛。

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為了在數位時代吸引觀眾，製作人洪慶坤表示，今年節目力求跨界創新，邀請影視曲藝雙棲的劉爾金、朱德剛，以及金鐘歌手方宥心、歌舞劇演員王為等人同台，更特別加入AI議題創作。演出內容涵蓋諷刺AI荒謬的《神咒大師404》、全台首創群口雙簧《龍鳳特誤TWO》，以及相聲大師馬季的經典作品《勞動號子》，試圖透過多元題材引發共鳴。

為減輕青年學子負擔並推廣傳統藝術，北曲響應文化部政策，台中場特別推出「青年席次5折」及300元限定席次。在通膨壓力與娛樂型態轉變的雙重夾擊下，傳統藝術如何透過跨界合作與政策補助突圍，成為當前藝文界關注的焦點。

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