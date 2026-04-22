孩子在樹下上課、50%以上成孤兒　台灣援助史瓦帝尼超過30年

▲史瓦帝尼孩童過去只能「露天上學」，台灣世界展望會設立照顧據點，讓孩子有學習和遊玩的空間。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣友邦史瓦帝尼長年面臨嚴峻生存挑戰，約26%成年人口感染愛滋病毒、50%孩童成為孤兒、超過58%人口生活在貧窮線以下，不少家庭被迫減少餐次維持生活，部分孩子甚至只能在樹下上課。台灣世界展望會投入當地援助，至今超過30年，幫助居民從根源提升生計能力，估計超過10萬人次受惠。

史瓦帝尼（舊稱史瓦濟蘭）曾是全球愛滋病毒感染率極高的國家之一，根據世界銀行資料，約26%的成年人口感染HIV，女性受影響程度高於男性。而在17歲以下兒童中，有超過50%為孤兒，其中約59%的兒童父母死於HIV與AIDS。此外，氣候變遷與資源匱乏導致農作連年欠收，使當地糧食短缺問題持續惡化，不少家庭必須減少用餐次數，或食用品質較差的食物勉強維生。

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面對長期糧食與生活壓力，台灣世界展望會自1994年起投入援助，至今已超過30年，包括在盧邦波平原（Lubombo Plateau）、柏隆加（Bulunga）等地推動多項援助計畫，提供白米等糧食支援，並協助建置乾淨水源與教育資源，關注當地脆弱兒童與家庭的基本生活需求。

▲結合社區的復甦工作，讓民眾參與基礎建設，如道路修繕、開墾等換取糧食，提升自給能力。（圖／台灣世界展望會提供）

其中「以工代賑」（Food for Work）計畫，成為重要措施之一，透過讓居民參與道路修繕、水利設施修建、農田開墾等社區工作，以換取糧食，不僅解決短期飢餓問題，也促進社區基礎建設復原，提升居民自給能力，協助家庭逐步建立穩定生計，相關計畫至今累計受惠人次已超過10萬人。

除了糧食援助，台灣世界展望會也持續投入兒童照護與教育支持，在史瓦帝尼，僅有約29.5%的3至5歲兒童，能接受學前教育，約31%兒童面臨發育遲緩問題。部分社區缺乏教室與廚房，孩子只能在戶外樹下上課，一遇風雨就被迫停課，甚至挨餓返家。

為改善學習環境，展望會在當地興建與修繕社區照護中心，完善教室、廚房與安全設施，並提供學前教育、穩定供餐與疫苗接種服務，讓幼童能在安全與穩定的環境中成長，並順利銜接小學教育。

▲展望會援米計畫，搭配以工代賑，強化社區長期發展工作，也守護居民尊嚴。（圖／台灣世界展望會提供）



在水資源方面，史瓦帝尼偏鄉地區可取得安全用水的普及率僅約60%，台灣世界展望會為社區照護中心增設儲水塔，確保校園廁所與廚房用水穩定，並建置性別及身障友善的衛生設施，協助孩子養成良好衛生習慣，降低因衛生問題導致疾病的風險。

台灣世界展望會表示，未來將持續在史瓦帝尼推動基礎建設與長期培力計畫，透過糧食、教育與社區建設等多元方式，協助當地家庭逐步提升生活條件，讓孩子能在更安全與穩定的環境中成長。